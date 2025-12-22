'캐셔로' 이준호 "먹는 게 초능력이라면? 전재산 다 쓰지"

넷플릭스 '캐셔로' 제작발표회가 22일 서울 강남구 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 열렸다. 배우 이준호가 포토타임을 갖고 있다. 삼성동=박재만 기자pjm@sportschosun.com/2025.12.22/
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 이준호가 초능력에 대해 언급했다.
넷플릭스는 새 오리지널 시리즈 '캐셔로'(이제인 전찬호 극본, 이창민 연출)의 제작발표회를 22일 오전 서울 강남구의 한 호텔에서 진행했다. 행사에는 이창민 감독, 이준호, 김혜준, 김병철, 김향기, 이채민, 강한나가 참석했다.
이준호는 "저는 솔직히 말하면 제 초능력 마음에 들지 않는다. 진지하게 마음에 들지 않고, 제가 가장 마음에 든 것은 빵미의 초능력이다. 먹으면 먹는만큼. 그리고 염력이 멋있다. 지휘자로서의 빵미 역할을 잘 해주셨는데, 나라면 저렇게 하고 싶다"며 "만약에 먹는 게 초능력으로 나온다면, 저는 가진 재산을 다 쓰겠다. 먹는 걸 워낙 좋아한다"고 말했다.
'캐셔로'는 결혼자금, 집값에 허덕이는 월급쟁이 상웅(이준호)이 손에 쥔 돈만큼 힘이 강해지는 능력을 얻게 되며, 생활비와 초능력 사이에서 흔들리는 생활밀착형 내돈내힘 히어로물. '캐셔로'는 손에 쥔 현금만큼 힘이 세지는 초능력을 가진 상웅부터 술에 취하면 어떤 벽이든 통과할 수 있는 변호인(김병철), 먹을수록 강력한 염력을 발동시키는 방은미(김향기)까지, 기존 히어로 장르에서는 볼 수 없었던 신선한 캐릭터 설정을 담고 있다. 여기에 상웅의 지갑을 지키기 위해 고군분투하는 여자친구 민숙(김혜준)과, 상웅의 초능력을 호시탐탐 노리는 집단인 범인회의 막내아들 조나단(이채민), 범인회의 유력한 후계자인인 조안나(강한나) 역시 극에 색다른 재미를 불어넣을 전망이다.