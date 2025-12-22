[인터뷰①] '대홍수' 김병우 감독, 시청자 호불호 반응에 "예상해, 내 은퇴작인 줄 아는 분들도有"

기사입력 2025-12-22 12:10


[인터뷰①] '대홍수' 김병우 감독, 시청자 호불호 반응에 "예상해, 내…
사진 제공=넷플릭스

[스포츠조선 안소윤 기자] 김병우 감독이 영화 '대홍수'에 대한 시청자들의 호불호 반응을 언급했다.

김병우 감독은 22일 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 "시청자들의 호불호 반응을 예상했다"며 "영화에 대해 긍정적인 평과 부정적인 평이 많이 나올수록 좋은 신호라고 생각한다"라고 했다.

19일 공개된 넷플릭스 영화 '대홍수'는 대홍수가 덮친 지구의 마지막 날, 인류가 살아남을 수 있는 마지막 희망을 건 이들이 물에 잠겨가는 아파트 속에서 벌이는 사투를 그린 SF 재난 블록버스터로, '더 테러 라이브', 'PMC: 더 벙커', '전지적 독자 시점'의 김병우 감독이 메가폰을 잡았다.

김병우 감독은 '대홍수' 공개에 앞서 지난여름 동명의 웹소설을 원작으로 한 영화 '전지적 독자 시점'으로 관객들과 만났다. 그는 연이어 작품을 선보이게 된 점에 대해 "어떤 방식인진 모르겠으나, 새로운 걸 계속해야 한다. 이전에 했던 걸 또 할 순 없지 않나. 물론 영화 시장이 좋지 않은 것도 있지만, 그전부터 연출적인 움직임을 바꿔보려는 노력을 했다. 지금은 더 그렇다. 그 한 번의 시도가 실패가 될 수도 있고, 성공이 될 수도 있지만 지속적으로 다른 시도를 하는 게 좋다고 생각한다"고 말했다.

특히 '전지적 독자 시점'은 손익분기점 약 600만 명으로 올여름 최고 기대작으로 꼽혔으나, 아쉽게도 흥행에는 도달하지 못했다. 이후 공개된 '대홍수'에 관한 시청자들의 반응에 대해 "어찌 보면 촬영 전부터 예상했던 부분이다. 열 명 중 일곱 명에서 아홉 명 정도 좋아할 거라고 생각하고 만든 작품은 아니다. 그런 와중에 넷플릭스랑 일을 하게 된 것도 행운이다. 제 영화를 많이 봐주시고 나쁜 이야기든 좋은 이야기든 해주시는 게 긍정적인 신호라고 생각한다. 그냥 아무 말도 안 하고 싶어지는 작품도 있지 않나. 어떤 분들은 이미 제가 은퇴를 준비하고 있다고 생각하시는 분들도 계시더라"고 허심탄회하게 털어놨다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"비공개 결혼식인데.." 김장훈, 미르 아내 얼굴 그대로 공개…SNS 매너 논란

2.

'42세' 한혜진, 母 충격 빠뜨린 전 남친 정체 "3개월 만났다" ('미우새')

3.

'성매매 벌금형' 지나, 활동중단 9년 만에 가수 복귀하나…"홈 스튜디오 라이프"

4.

에일리, ♥최시훈 루머 입장 발표 "아내 돈 뜯어먹으려 결혼했다고..현재 직업은" ('동상이몽')

5.

효연, 무례한 외모 평가 작심 비판 "보지도 않고 입만 나불...열받아" ('돌싱포맨')

연예 많이본뉴스
1.

"비공개 결혼식인데.." 김장훈, 미르 아내 얼굴 그대로 공개…SNS 매너 논란

2.

'42세' 한혜진, 母 충격 빠뜨린 전 남친 정체 "3개월 만났다" ('미우새')

3.

'성매매 벌금형' 지나, 활동중단 9년 만에 가수 복귀하나…"홈 스튜디오 라이프"

4.

에일리, ♥최시훈 루머 입장 발표 "아내 돈 뜯어먹으려 결혼했다고..현재 직업은" ('동상이몽')

5.

효연, 무례한 외모 평가 작심 비판 "보지도 않고 입만 나불...열받아" ('돌싱포맨')

스포츠 많이본뉴스
1.

일본 망했습니다, '역대급 절망 소식' 대체불가 미나미노 십자인대 파열 의심→월드컵 출전 불발 위기

2.

송성문 덕에 키움 초대박...44억 입금 확정, 여기에 추가 15억 비밀도 숨어있다

3.

토트넘 대망신, '손흥민 후계자 자리 거절하겠습니다'...맨유-맨시티행 유력

4.

'와 끝내 박찬호 못 넘나' 115승 레전드 투수, 충격적 은퇴? "계약까지 재검토"

5.

韓축구 비상! 이강인에 이어 김민재도 쓰러졌다, '허벅지+치아 통증' 장기 결장 불가피...바이에른은 하이덴하임에 4-0 대승 '선두 질주'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.