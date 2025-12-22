'캐셔로' 현실 건물주 이준호 "가진 게 뭔지 생각 NO"

넷플릭스 '캐셔로' 제작발표회가 22일 서울 강남구 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 열렸다. 배우 이준호가 인터뷰를 하고 있다. 삼성동=박재만 기자pjm@sportschosun.com/2025.12.22/
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 이준호가 현실과 캐릭터의 괴리에 대해 언급했다.
넷플릭스는 새 오리지널 시리즈 '캐셔로'(이제인 전찬호 극본, 이창민 연출)의 제작발표회를 22일 오전 서울 강남구의 한 호텔에서 진행했다. 행사에는 이창민 감독, 이준호, 김혜준, 김병철, 김향기, 이채민, 강한나가 참석했다.
현실에서는 건물주에 부유한 상황임에도 불구하고 현생을 고민해야 하는 공무원을 연기한 이준호는 "연기를 할 때는 제가 가진 게 뭔지를 생각하지 않고 그 인물로 살아가기를 원하는 사람이다 보니까 현실적으로 신경쓰는 것은 전혀 없다"고 했다.
이준호는 "'킹더랜드'의 인기도 좋았고, 작품을 하면서 큰 사랑을 받고 하는 것 자체가 마음이 부유해진다. 그렇게 많이 봐주신다면 현실과는 거리가 멀게 따뜻할 것 같다"고 말했다.
'캐셔로'는 결혼자금, 집값에 허덕이는 월급쟁이 상웅(이준호)이 손에 쥔 돈만큼 힘이 강해지는 능력을 얻게 되며, 생활비와 초능력 사이에서 흔들리는 생활밀착형 내돈내힘 히어로물. '캐셔로'는 손에 쥔 현금만큼 힘이 세지는 초능력을 가진 상웅부터 술에 취하면 어떤 벽이든 통과할 수 있는 변호인(김병철), 먹을수록 강력한 염력을 발동시키는 방은미(김향기)까지, 기존 히어로 장르에서는 볼 수 없었던 신선한 캐릭터 설정을 담고 있다. 여기에 상웅의 지갑을 지키기 위해 고군분투하는 여자친구 민숙(김혜준)과, 상웅의 초능력을 호시탐탐 노리는 집단인 범인회의 막내아들 조나단(이채민), 범인회의 유력한 후계자인인 조안나(강한나) 역시 극에 색다른 재미를 불어넣을 전망이다.