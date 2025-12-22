[인터뷰③] '대홍수' 김병우 감독 "母 연기한 김다미, 너무 동안이라고…

[스포츠조선 안소윤 기자] 김병우 감독이 영화 '대홍수'에 배우 김다미를 엄마 캐릭터로 캐스팅한 이유를 전했다.
김병우 감독은 22일 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 "영화 첫 장면부터 엄마로 보이지 않는 배우를 캐스팅하고 싶었다"라고 했다.
19일 공개된 넷플릭스 영화 '대홍수'는 대홍수가 덮친 지구의 마지막 날, 인류가 살아남을 수 있는 마지막 희망을 건 이들이 물에 잠겨가는 아파트 속에서 벌이는 사투를 그린 SF 재난 블록버스터로, '더 테러 라이브', 'PMC: 더 벙커', '전지적 독자 시점'의 김병우 감독이 메가폰을 잡았다.
김 감독은 작품 공개 소감에 대해 "기쁘다. 처음 시나리오를 기획했던 시기가 2014년부터 2015년도쯤이라 꽤 예전이다. 10년은 족히 넘었다. 이런 장르의 영화를 만들고 싶었는데, 예상보다 후반 작업이 길어졌다"며 "이제는 제가 해야 할 일을 완전히 다 끝냈다는 생각에 홀가분하다"고 말했다.
특히 '대홍수'는 김다미가 처음으로 엄마 연기에 도전하며 화제를 모으기도 했다. 이에 김 감독은 김다미를 안나 역에 캐스팅한 이유에 대해 "영화 첫 장면부터 김다미가 엄마처럼 보이지 않기를 바랐다. 그렇게 시작을 해야 캐릭터의 방향성이 제대로 잡힐 것 같았다"며 "주변 분들도 '김다미가 엄마 캐릭터를 연기하기에 너무 어려 보이지 않을까'하고 우려를 하셨었는데, 편집본을 보시고 나선 '아 이 배우 제법이다. 왜 이 배우가 해야 하는지 알 것 같다'고 말씀하셨다"고 전했다.
극 중 안나의 아들 자인을 연기한 권은성은 김 감독과 '전지적 독자 시점'부터 호흡을 맞춰왔다. 김 감독은 "동네 옆집에서 흔히 볼 수 있는 아이였으면 했다. 보통 조카는 몇 달에 한 번씩 보고 밥 한 끼 먹으면 헤어지는데, 본인의 아이면 달라지지 않나. 아마 부모님들은 영화를 보고 공감을 하실 것 같다. 흔히 드라마나 영화에서 아역을 터치할 땐 도구적으로 활용되는 부분도 있는데, 이번 작품에선 그럴 순 없었다"고 설명했다. 이어 현장에서 본 권은성에 대해 "정말 프로페셔널하고 소통이 잘 된다. 제가 현장에서 이야기한 것들을 거의 다 알아듣는다"며 "또 아이 입장에서는 여러 어른들과 소통하는 것이 힘들 수도 있기 때문에, 대화 채널을 단순화시키는 게 나을 것 같아서 소통 선생님을 따로 모시기도 했다"고 덧붙였다.