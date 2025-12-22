[인터뷰①] 엄마 된 김다미, 20㎏ 아역 안고 뛰어도 "체력보다 감정이…

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김다미가 영화 '대홍수'를 통해 엄마 연기에 도전한 소감을 전했다.
김다미는 22일 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 "모성애를 표현하는 방식에 있어서 고민이 많았다"라고 했다.
19일 공개된 넷플릭스 영화 '대홍수'는 대홍수가 덮친 지구의 마지막 날, 인류가 살아남을 수 있는 마지막 희망을 건 이들이 물에 잠겨가는 아파트 속에서 벌이는 사투를 그린 SF 재난 블록버스터로, '더 테러 라이브', 'PMC: 더 벙커', '전지적 독자 시점'의 김병우 감독이 메가폰을 잡았다. 김다미는 인공지능 개발 연구원이자 거대한 대홍수 속에서 살아남기 위해 고군분투하는 안나 역을 맡았다.
극 중에서 엄마 캐릭터를 연기한 김다미는 "시나리오를 처음 받았을 때부터 모성애를 표현하는 방식에 있어서 고민이 많았다. 제가 엄마로서 아이를 사랑하는 감정이 시청자 분들에게도 전달이 되어야 하지 않겠나. 근데 감독님이 (안나는) 점점 아이를 향한 사랑을 깨닫는 엄마 캐릭터이기 때문에 초반에는 너무 엄마처럼 보이지 않아도 된다고 말씀해 주셨다. 그래서 감독님의 말씀을 믿고 저도 더 힘내서 연기할 수 있었다"고 전했다.
이어 자신의 생각하는 모성애에 대해 "어떤 어려운 상황이 와도 자식을 지키기 위해 몸이 먼저 나가는 것 같다. 안나도 자인이를 지키기 위해 바로바로 가버리지 않나. 만약 저희 엄마도 제가 위험한 상황에 처했으면 바로 오셨을 것 같았다"고 설명했다.
촬영 당시, 체력적인 부분과 감정적인 부분 중에서 더 컨트롤하기 어려웠던 점에 대해서도 이야기했다. 김다미는 "감정적인 게 더 컸다. 체력적인 건 열심히 하면 할 수 있는데, 감정은 이해해야지만 표현할 수 있는 영역이지 않나"라고 말했다.
또 아역 배우 권은성과 작품 안에서 모자 호흡을 맞춘 소감도 전했다. 권다미는 "은성이를 안고 뛰는 신이 많았다"며 "당시 은성이의 몸무게가 20㎏ 초반 정도였는데, 저 때문에 밥도 덜 먹고 다이어트를 했다. 제 주변에 은성이 나이의 또래가 없고, 자주 마주할 기회도 없었어서, 안나처럼 저도 많이 배웠던 것 같다"고 털어놨다. 그러면서 권은성의 열연에 "평상시에는 아이 같은 모습을 보여주다가도, 카메라 슛만 들어가면 프로페셔널하다. 표정에 장난기가 싹 없어지더라"라며 감탄을 금치 못했다.