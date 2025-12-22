[인터뷰③] '대홍수' 김다미 "선배 박해수, 존재만으로도 든든…현장에서…

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김다미가 영화 '대홍수'에서 박해수와 연기 호흡을 맞춘 소감을 전했다.
김다미는 22일 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 "해수 선배는 옆에 계셔주는 것만으로도 엄청난 힘이 됐다"라고 했다.
19일 공개된 넷플릭스 영화 '대홍수'는 대홍수가 덮친 지구의 마지막 날, 인류가 살아남을 수 있는 마지막 희망을 건 이들이 물에 잠겨가는 아파트 속에서 벌이는 사투를 그린 SF 재난 블록버스터로, '더 테러 라이브', 'PMC: 더 벙커', '전지적 독자 시점'의 김병우 감독이 메가폰을 잡았다. 김다미는 인공지능 개발 연구원이자 거대한 대홍수 속에서 살아남기 위해 고군분투하는 안나 역을 맡았다.
김다미는 '대홍수' 촬영을 마친 소감에 대해 "힘든 만큼 잘 성장한 것 같다. 정신적으로나 육체적으로도 힘들었지만, 그래도 뭔가 끝까지 해냈다는 마음이 들어 스스로도 뿌듯하다고 말하고 싶다. 작품 속 장면 한 컷을 완성하는데 굉장히 많은 스태프들의 노력이 들어간다는 걸 알게 됐다. 원래도 알고 있었지만, 이번 기회에 더 알게 됐다"고 말했다.
특히 박해수는 '대홍수' 시사회 당시 엄마 연기에 도전한 김다미를 향해 극찬을 날리기도 했다. 이에 김다미는 "해수 선배는 촬영 당시에도 그렇고, 얼마 전에도 시사회를 보시고서 칭찬을 계속해주셨다. 아마 촬영할 때 해수 선배가 안 계셨으면 엄청 힘들었을 거다. 그저 옆에 존재해 주시는 것만으로도 큰 힘이 됐다"고 감사함을 표했다.
그러면서 박해수를 향해 "선배는 본인이 맡은 일을 묵묵히 다 해내신다. 액션신을 촬영하다가 부상을 입으셨는데 상처가 컸는데도 꾹 참고 촬영하셨다. 또 현장에서는 유머러스하게 대해주셔서 분위기도 좋아졌고, 저도 그걸 보면서 많이 배웠다. 연기할 땐 선배만 믿고 했고, 아무런 의심도 없이 집중해서 촬영에만 임했다"고 존경심을 드러냈다.