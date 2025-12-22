'오세이사' 추영우 "병약미 캐릭터인데 전완근 성나..다이어트 실패 아쉬워"

기사입력 2025-12-22 16:11


'오세이사' 추영우 "병약미 캐릭터인데 전완근 성나..다이어트 실패 아쉬…
영화 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도' 언론시사회가 22일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 추영우가 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

/2025.12.22/

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 추영우가 "병약미 캐릭터인데 전완근 도드라져 아쉽다"고 말했다.

22일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 청춘 멜로 영화 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'(이하 '오세이사', 김혜영 감독, 블루파이어스튜디오 제작) 언론·배급 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 첫사랑의 기억을 채워주는 남자 김재원 역의 추영우, 매일 기억을 잃지만 사랑 앞엔 직진하는 여자 한서윤 역의 신시아, 그리고 김혜영 감독이 참석했다.

영화 속 도드라진 추영우의 전완근에 대해 김혜영 감독은 "추영우의 팔뚝은 의도한 것은 아니다"며 웃었다. 이를 듣던 추영우는 "전작 캐릭터에서 필요해 몸을 키웠다가 이 작품에서 다이어트를 하려고 했는데 잘 안 빠지더라. 운동도 안 갔는데 생각보다 잘 안 빠졌다. 캐릭터상 병약미가 있어야 해서 다이어트를 하려고 했는데, 영화 촬영이 끝난 지금에서야 다이어트가 됐다. 그게 좀 아쉽더라"고 고백해 웃음을 자아냈다.

이치조 미사키 작가의 동명 소설을 영화화한 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'는 매일 하루의 기억을 잃는 여자와 매일 그녀의 기억을 채워주는 남자가 서로를 지키며 기억해가는 이야기를 그린 작품이다. 추영우, 신시아가 출연했고 '괜찮아 괜찮아 괜찮아!'의 김혜영 감독이 메가폰을 잡았다. 크리스마스 이브인 오는 24일 개봉한다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com



