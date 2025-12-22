'오세이사' 신시아 "첫 멜로 추영우에게 좋은 자극 많이 받았다"

영화 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도' 언론시사회가 22일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 신시아, 추영우가 포토타임을 갖고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.12.22/
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 신시아가 추영우와 호흡에 "감정적으로나 연기적으로 좋은 자극을 받았다"고 말했다.
22일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 청춘 멜로 영화 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'(이하 '오세이사', 김혜영 감독, 블루파이어스튜디오 제작) 언론·배급 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 첫사랑의 기억을 채워주는 남자 김재원 역의 추영우, 매일 기억을 잃지만 사랑 앞엔 직진하는 여자 한서윤 역의 신시아, 그리고 김혜영 감독이 참석했다.
멜로 케미에 대해 추영우는 "신시아는 너무 좋은 배우다. 연기적으로 도움을 많이 받았다. 신시아는 매사에 긍정적이고 밝은 에너지가 있는데 촬영장 안팎으로 내게 큰 힘이 됐다. 먹을 것도 잘 챙겨줬다"고 웃었다.
이에 신시아도 "멜로가 처음이라 긴장됐는데, 추영우가 나를 잘 이끌어주고 감정적으로나 연기적으로 좋은 자극을 줘서 몰입하려고 하지 않아도 자연스럽게 몰입이 됐다. 현장에서도 잘 챙겨줘서 행복하게 촬영할 수 있었다. 이 영화는 잔잔하지만 깊은 여운이 있는 영화다"고 밝혔다.
이치조 미사키 작가의 동명 소설을 영화화한 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'는 매일 하루의 기억을 잃는 여자와 매일 그녀의 기억을 채워주는 남자가 서로를 지키며 기억해가는 이야기를 그린 작품이다. 추영우, 신시아가 출연했고 '괜찮아 괜찮아 괜찮아!'의 김혜영 감독이 메가폰을 잡았다. 크리스마스 이브인 오는 24일 개봉한다.