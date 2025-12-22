윤남기♥이다은, 출산 1년 반만에 또 기쁜 소식 "심장 콩닥거려" ('남다리맥')

기사입력 2025-12-22 17:35


윤남기♥이다은, 출산 1년 반만에 또 기쁜 소식 "심장 콩닥거려" ('남…

[스포츠조선 이우주 기자] '남다리맥' 윤남기가 서울시에서 표창을 받았다.

22일 유튜브 채널 '남다리맥'에서는 '아기들과 따뜻한 연말'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

윤남기 이다은 부부는 설레는 마음으로 어디론가 향했다. 이다은은 "상당히 가슴이 콩닥거리고 기쁜 날이다. 특별한 날이다. 가문의 영광? 서울시에서 표창장을 받는다"고 윤남기의 표창장 수상 소식을 알렸다.

윤남기는 "제가 대표로 받는 거지만 부부가 받는 것"이라고 이다은에게 함께 영광을 돌렸고 이다은은 "보육원에 기부와 봉사를 하고 있었는데 보육원 원장님께서 (윤남기를) 추천해주셨다. 영광스럽게도. 앞으로 더 많이 하라고 주시는 같다"고 밝혔다.


윤남기♥이다은, 출산 1년 반만에 또 기쁜 소식 "심장 콩닥거려" ('남…
이다은은 "가슴이 설레는 일인 거 같다. 서울시 표창을 받는다는 게 지금도 저는 믿기지 않고 오빠가 받는 모습을 열심히 담아보려고 쫓아가고 있다"며 "학교에서 상장받던 설렘이랑은 완전 다르다"고 기뻐했다.

이다은은 "앞으로도 저희는 또 열심히 봉사와 기부를 하려고 한다"며 "저희는 어떤 마음으로 하냐면 '돌싱글즈2'라는 프로그램에 나와서 뜻하지 않게 많은 분들에 응원해주시고 사랑해주시지 않냐. 정말 감사한 일이다. 그래서 다름이 분들에게 직접적으로 감사의 마음을 표할수도 있겠지만 이렇게 도움이 되는 일들을 하는 게 저희가 받은 응원과 사랑을 돌려드리는 일이라 생각한다"고 사명감을 드러냈다. 윤남기 역시 "오글거려서 이런 말 안 하려 하는데 진심"이라며 팬들에게 감사 인사를 전했다.

이어 윤남기의 표창장 수상 현장이 담겼다. 윤남기는 긴장된 기색으로 표창장을 받았고, 이다은은 소심하게 환호하며 윤남기의 수상을 축하했다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'52세' 김성수, '12세 연하' 쇼호스트♥와 핑크빛 "잠시라도 보고파" ('신랑수업')

2.

'유방암 투병' 박미선, '공구' 논란 사과 "나도 환우로서 생각 짧았다" [전문]

3.

조세호 '조폭 연루설' 새국면…8년 동거 개그맨 김주호 "알바생이 조폭으로 둔갑"

4.

이상민, 정위스님 잔치국수 레시피 도용 의혹…"내용증명에도 묵묵부답"

5.

김장훈, 미르 아내 얼굴 노출 사과 "비공개인 줄 몰라, 나잇값 못해 한심" [전문]

연예 많이본뉴스
1.

'52세' 김성수, '12세 연하' 쇼호스트♥와 핑크빛 "잠시라도 보고파" ('신랑수업')

2.

'유방암 투병' 박미선, '공구' 논란 사과 "나도 환우로서 생각 짧았다" [전문]

3.

조세호 '조폭 연루설' 새국면…8년 동거 개그맨 김주호 "알바생이 조폭으로 둔갑"

4.

이상민, 정위스님 잔치국수 레시피 도용 의혹…"내용증명에도 묵묵부답"

5.

김장훈, 미르 아내 얼굴 노출 사과 "비공개인 줄 몰라, 나잇값 못해 한심" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

일본에서 방출된 투수가 3선발 가능할까? 특급 성공이면, 우승도 보인다

2.

KBO, 구단들 함께 머리 싸맨다..."현실과 동떨어진 낡은 에이전트 규정, 내년 초 손보겠다"

3.

송성문도 4년인데 → '열도의 자존심' 日 최고타자는 왜 고작 2년인가

4.

'불법촬영→징역 1년+집행유예 2년' 황의조 한국 커리어만 못할 뿐, 잘 뛰고 있다...튀르키예서 멀쩡한 활약 '1골 1도움 폭발'

5.

구자철 뺨 때렸던 리베리, 레알 선수들한테 죽을 뻔했다...카르바할 싸대기 사건 전말 공개 "라모스랑 페페가 날 죽이려고 했다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.