이시영, 1.9kg 미숙아 둘째 탓 마음고생…조리원서 9kg 빠졌다 "우…

22일 이시영의 유튜브 채널에서는 '안녕하세요 씩씩이 인사 드립니다♡ feat. 조리원에서 9kg 빠진 썰'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
지난달 둘째 출산 후 산후조리원에 입소한 이시영. 하지만 미숙아로 태어나 중환자실에 입원한 둘째와는 함께 하지 못했다. 이시영은 "내일 드디어 씩씩이가 퇴원한다"며 설레는 마음으로 둘째를 데리러 갔다.
퇴원은 했지만 아직 미숙아인 씩씩이는 조심스럽게 산후조리원에 입소했다. 하지만 이시영은 "배꼽 콩고물이라도 없는지 확인해달라. 때라도 있으면 달라. 중환자실 쓰레기통 가서 남의 배꼽이라도 가져오고 싶다. 원칙상 그냥 폐기한다더라"라고 서운함을 토로했다. 알고보니 대학병원 신생아 중환자실에서는 아기 탯줄이 제대탈락이 되면 바로 폐기한다고. 이에 씩씩이의 탯줄을 갖지 못한 이시영은 아쉬움을 드러냈다.
둘째가 퇴원한 후에야 여유를 찾은 이시영은 "저도 조리원 온지 열흘 정도 됐는데 몸도 회복해야 하고 너무 미숙아라서 조심스럽기도 하고 아기는 온지 며칠 안 됐다. 아기가 없는 일주일 동안 우울했다. 미안하고 중환자실에 있으니까 영상 찍을 생각이 안 났다"고 토로했다.
이시영은 "지금 아기도 왔고 저도 안정되고 기분도 좋아져서 영상을 찍기 시작하고 있다"며 "둘째라서 자신 있었쓋네 1.9kg으로 태어났다. 너무 작고 미숙아니까 리셋돼서 초보 엄마로 돌아갔다"고 밝혔다.
마음 고생이 심했던 탓인지 조리원에 있는 동안 살도 9kg이나 빠졌다. 출산 전 몸무게가 64kg까지 쪘다는 이시영은 "제가 53kg 정도에서 시작했다. 그러고나서 애기 낳고 여기 와서 몸무게를 오늘 처음 재봤다. 그동안 몸무게에 관심이 없었다. 너무 미숙아로 태어나서 걱정도 되고 조리원에 왔지만 촬영할 정신도 없고 매일 모유수유하느라 저도 힘들고 바빴다"며 "이제 컨디션 돌아와서 처음으로 몸무게 제봤는데 55kg더라. 9kg이나 빠진 것"이라 밝혔다.
스스로도 놀란 이시영은 "저 정말 여기서 주는 음식 다 먹었다. 다이어트 자체를 안 했는데 엄청 많이 빠졌다. 여기 마사지가 되게 유명한데 열심히 받아서 그런 거 같다"고 뿌듯해했다.