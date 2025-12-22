[인터뷰①]'이강달' 김세정 "강태오와 영혼 체인지, 남장 잘 어울려…'…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 배우 김세정이 '이강에는 달이 흐른다'를 위해 신경쓴 부분을 짚었다.
김세정은 억척스럽고 따뜻한 부보상 박달이, 비극적 운명을 품은 빈궁 연월, 그리고 영혼이 바뀐 세자 이강(강태오)을 품은 달이까지 사실상 1인 3역에 가까운 변주를 소화했다.
김세정은 이번 '이강달'을 통해 사극에 처음 도전했다. "걱정이 엄청 컸다"는 김세정은 "사극이라는 톤도 그렇고, 생각할 것이 많더라. 옷도 머리스타일도 다르고, 잘 소화할 수 있을까 라는 걱정이 컸다. 그래도 사극이라는 의상과 메이크업이 잘 어울려서 터닝포인트가 될 수 있겠더라"며 웃었다.
이와 관련 김세정은 "부담이 너무 컸었다. 그래서 몸을 더 움직여보자고 했다. 뭘 할 수 있을까하다가, 충청도에 직접 갔다. 보령에 있는 시장도 걸어 다니고 그랬다. 사실 함께 연기를 연구한 선배님들 말씀을 들어보면, 사람들이 수다 많이 떠는 장소에 가라고 하시더라. 그런 장소가 카페, 시장, 목욕탕 이런 여러 장소들이 있었다. 그래서 다 가봤다"며 당시를 회상했다.
1인 3역에 부담도 컸다. 김세정은 "처음에는 부담이 컸다. 할 수 있을까라는 부담이다. 사실 못 하겠다고 고사도 했다. 저를 맡아주시는 이사님께서 잘 할 수 있겠다고 해주셨다. 주변에서 박달이와 김세정이 잘 닿은 것 같다고 해서, 그럴까하고 시작했다. 제일 용기를 줬던 것은 강태오 씨다. 강태오 씨가 하신다는 말을 듣자마자, 그 고민이 해결됐다. 내가 못 소화하면 어쩌지 했는데, 오빠가 들어오면서 그 고민이 조금 퍼즐이 맞춰지더라"며 고개를 끄덕였다.
세 캐릭터 중 자신과 가장 닮은 캐릭터로는 박달이를 꼽았다. 김세정은 "박달이는 사실 너무 저였다. 연월이 같은 경우는 서사 있는 역할을 처음 해봤다. 그런 감정을 미리 가지고 들어간 역할이 처음이라, 소중했다. 아련하면서도 소중한 캐릭터로 남은 것 가다. 새로운 모습을 보여줄 수 있었고, 사극으로 새로움을 보여줄 수 있다. 연월이가 가장 감정이 셌다. 연기적으로 시도하고 보여줄 수 있었던 게 많았던 것 같다"고 말했다.
이번 역할을 위해 준비한 점으로는 "''시크릿가든' 하지원 선배님께 궁금한 점 많이 물어봤다. 둘이서 대화 많이 해야 한다. '네가 생각한 표현 이상을 해야 한다. 믿고 움직였으면 한다'고 하더라"고 전했다.
