[인터뷰①]'이강달' 김세정 "강태오와 영혼 체인지, 남장 잘 어울려…'시크릿가든' 하지원에 도움"

기사입력 2025-12-23 06:00


'이강에는 달이 흐른다' 김세정. 사진 제공=젤리피쉬엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 김세정이 '이강에는 달이 흐른다'를 위해 신경쓴 부분을 짚었다.

김세정은 최근 서울 강남 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "강태오와 영혼 바뀌는 역할인데 남장이 잘 어울리더라"며 "'시크릿가든' 하지원에게 조언 얻었다"고 했다.

지난 20일 종영한 MBC 금토드라마 '이강에는 달이 흐른다 (이하 '이강달')은 웃음을 잃은 세자와 기억을 잃은 부보상의 영혼 체인지 역지사지(易地四肢) 로맨스 판타지 사극이다.

김세정은 억척스럽고 따뜻한 부보상 박달이, 비극적 운명을 품은 빈궁 연월, 그리고 영혼이 바뀐 세자 이강(강태오)을 품은 달이까지 사실상 1인 3역에 가까운 변주를 소화했다.

김세정은 "행복했던 드라마다. 마무리 짓고 보내주길 아쉽다. 결말도 행복하게 꽉 닫혔다. 배우, 스태프분들과 아직 연락하고 있고 계속 인연을 이어갈 것 같다"며 종영 소감을 밝혔다.

해피 엔딩으로 마친 것에는 "달이, 연월이, 강이에게 행복한 수간이 쥐어졌으면 좋겠어서 결말이 만족스럽다. 알맞은 결말이 부여된 것 같아서 만족스럽다"고 만족감을 표했다.

김세정은 이번 '이강달'을 통해 사극에 처음 도전했다. "걱정이 엄청 컸다"는 김세정은 "사극이라는 톤도 그렇고, 생각할 것이 많더라. 옷도 머리스타일도 다르고, 잘 소화할 수 있을까 라는 걱정이 컸다. 그래도 사극이라는 의상과 메이크업이 잘 어울려서 터닝포인트가 될 수 있겠더라"며 웃었다.


'이강에는 달이 흐른다' 김세정. 사진 제공=젤리피쉬엔터테인먼트
그러나 사투리 걱정은 컸었다. 김세정이 연기하는 부보상 박달이는 사극 속 인물이지만 유독 현실적으로 다가온다. 김세정이 표현하는 구수한 충청도 사투리와 찰진 말맛, 능청스러움을 오가는 생활 연기는 첫 등장부터 시청자들의 마음을 사로잡았다.


이와 관련 김세정은 "부담이 너무 컸었다. 그래서 몸을 더 움직여보자고 했다. 뭘 할 수 있을까하다가, 충청도에 직접 갔다. 보령에 있는 시장도 걸어 다니고 그랬다. 사실 함께 연기를 연구한 선배님들 말씀을 들어보면, 사람들이 수다 많이 떠는 장소에 가라고 하시더라. 그런 장소가 카페, 시장, 목욕탕 이런 여러 장소들이 있었다. 그래서 다 가봤다"며 당시를 회상했다.

1인 3역에 부담도 컸다. 김세정은 "처음에는 부담이 컸다. 할 수 있을까라는 부담이다. 사실 못 하겠다고 고사도 했다. 저를 맡아주시는 이사님께서 잘 할 수 있겠다고 해주셨다. 주변에서 박달이와 김세정이 잘 닿은 것 같다고 해서, 그럴까하고 시작했다. 제일 용기를 줬던 것은 강태오 씨다. 강태오 씨가 하신다는 말을 듣자마자, 그 고민이 해결됐다. 내가 못 소화하면 어쩌지 했는데, 오빠가 들어오면서 그 고민이 조금 퍼즐이 맞춰지더라"며 고개를 끄덕였다.


[인터뷰①]'이강달' 김세정 "강태오와 영혼 체인지, 남장 잘 어울려…'…
'이강에는 달이 흐른다' 김세정. 사진 제공=젤리피쉬엔터테인먼트
강태오와 영혼이 바뀌는 연기에는 "남장이 잘 어울릴까를 고민했다. 생각보다 잘 어울리더라. 그래서 만족스러웠다. 달이일 때는 거의 메이크업을 안 하고, 강이가 들어온 달이는 최대한 안 하려고 했다. 그래도 로맨스물이니, 남자 캐릭터와 붙었을 때는 예쁘게 했으면 했다"고 외적인 변화를 짚었다.

세 캐릭터 중 자신과 가장 닮은 캐릭터로는 박달이를 꼽았다. 김세정은 "박달이는 사실 너무 저였다. 연월이 같은 경우는 서사 있는 역할을 처음 해봤다. 그런 감정을 미리 가지고 들어간 역할이 처음이라, 소중했다. 아련하면서도 소중한 캐릭터로 남은 것 가다. 새로운 모습을 보여줄 수 있었고, 사극으로 새로움을 보여줄 수 있다. 연월이가 가장 감정이 셌다. 연기적으로 시도하고 보여줄 수 있었던 게 많았던 것 같다"고 말했다.

이번 역할을 위해 준비한 점으로는 "''시크릿가든' 하지원 선배님께 궁금한 점 많이 물어봤다. 둘이서 대화 많이 해야 한다. '네가 생각한 표현 이상을 해야 한다. 믿고 움직였으면 한다'고 하더라"고 전했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

