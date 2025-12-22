[인터뷰②]'이강달' 김세정 "베커상은 욕심…다른 상? 가식 섞어야 할 …

|
[스포츠조선 정빛 기자] 배우 김세정이 상에 대한 생각을 솔직하게 밝혔다.
김세정은 억척스럽고 따뜻한 부보상 박달이, 비극적 운명을 품은 빈궁 연월, 그리고 영혼이 바뀐 세자 이강(강태오)을 품은 달이까지 사실상 1인 3역에 가까운 변주를 소화했다.
이어 "그래서 지금 케미가 나온 것 같다 오빠와 쿵짝이 잘 맞는 것 같더라. 리허설도 장난칠 때도 있는데 장난도 받아주고, 그러다 진지할 때는 서로 또 진지하고. 서로 주고받던 순간도 많았다. 대본 리딩 때도 서로 휴대전화를 바꿔서 녹음을 했다"고 털어놨다.
강태오 칭찬도 아끼지 않았다. 김세정은 "이강 역은 정말 강태오 아니었으면 안 될 것 같다"라며 "오빠가 사극을 사극인 것처럼 안 하고, 살제 본인 말투도 잘 섞으면서 자연스럽게 캐릭터를 잘 녹인다. 그런데 되게 재치 있게 하신다. 사극 말투인데도 불구하고, 캐릭터가 확 살더라"고 말했다.
|
이러한 케미 덕분에, 두 사람은 연말 '2025 MBC 연기대상' 베스트커플상 후보로 올랐다. 김세정은 베스트커플상 기대하냐는 질문에 "가식 빼고 기대한다. 비단 저희 커플이 받는 상만이 아닌, 저희를 위해 노력해주신 분들을 위해서라도 받으면 좋을 것 같다. 이번에 유독 다들 너무 고생하셨다. 시청자분들도 각자의 시선으로 예쁘게 봐주셨으니, 그 순간을 주신 분들에게 선물로 되돌려주고 싶다. 감사했다고 더 한마디 할 수 있을지 좋겠다"고 상을 바랐다.
다른 상 욕심 나냐는 질문에는 "가식을 섞어야 할 것 같다"며 웃었다. 그러면서 "드라마가 끝나고 나면, 여행을 간다. 이번 여행에도 연말을 돌아보면서, 이번 드라마가 나에게 어떤 존재였다. 이번 해를 어떻게 흘러 보내겠다며 정리하는 순간들이 있다. 만약 좋은 성적이 있다면, 어떤 지점이 있었다는 걸 말씀 드리고 싶다. 혹시라도 기회가 된다면, 그 순간이 왔으면 좋겠다"고 덧붙였다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com