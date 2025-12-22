[인터뷰②]'이강달' 김세정 "베커상은 욕심…다른 상? 가식 섞어야 할 듯"

기사입력 2025-12-23 06:00


[인터뷰②]'이강달' 김세정 "베커상은 욕심…다른 상? 가식 섞어야 할 …
'이강에는 달이 흐른다' 김세정. 사진 제공=젤리피쉬엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 김세정이 상에 대한 생각을 솔직하게 밝혔다.

김세정은 최근 서울 강남 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "베스트커플상은 받고 싶다"며 "다른 상 욕심은 가식을 섞어야 할 것 같다"고 했다.

지난 20일 종영한 MBC 금토드라마 '이강에는 달이 흐른다 (이하 '이강달')은 웃음을 잃은 세자와 기억을 잃은 부보상의 영혼 체인지 역지사지(易地四肢) 로맨스 판타지 사극이다.

김세정은 억척스럽고 따뜻한 부보상 박달이, 비극적 운명을 품은 빈궁 연월, 그리고 영혼이 바뀐 세자 이강(강태오)을 품은 달이까지 사실상 1인 3역에 가까운 변주를 소화했다.

특히 구중궁궐 안에서 위엄을 지닌 왕세자 이강과의 호흡으로 큰 관심을 얻었다. 다른 세계에 속한 두 인물이 티격태격 부딪히며 점차 서로에게 스며드는 과정을 설득력 있게 그려내며 시청자들의 몰입을 이끈 것이다.

김세정은 강태오와의 호흡에 대해 "오빠가 제 이야기를 진짜 많이 들어주시더라. 큰 틀은 오빠가 이야기를 잡고 이어가지만, 어떻게 하고 싶냐고 먼저 물어봐 주시더라. '세정아, 하고 싶은 거 다 해'라면서 응원해 주는 말을 많이 했다. 덕분에 불편함 없이 신을 다 찍을 수 있었다"고 했다.

이어 "그래서 지금 케미가 나온 것 같다 오빠와 쿵짝이 잘 맞는 것 같더라. 리허설도 장난칠 때도 있는데 장난도 받아주고, 그러다 진지할 때는 서로 또 진지하고. 서로 주고받던 순간도 많았다. 대본 리딩 때도 서로 휴대전화를 바꿔서 녹음을 했다"고 털어놨다.

강태오 칭찬도 아끼지 않았다. 김세정은 "이강 역은 정말 강태오 아니었으면 안 될 것 같다"라며 "오빠가 사극을 사극인 것처럼 안 하고, 살제 본인 말투도 잘 섞으면서 자연스럽게 캐릭터를 잘 녹인다. 그런데 되게 재치 있게 하신다. 사극 말투인데도 불구하고, 캐릭터가 확 살더라"고 말했다.


[인터뷰②]'이강달' 김세정 "베커상은 욕심…다른 상? 가식 섞어야 할 …
'이강에는 달이 흐른다' 김세정. 사진 제공=젤리피쉬엔터테인먼트

이러한 케미 덕분에, 두 사람은 연말 '2025 MBC 연기대상' 베스트커플상 후보로 올랐다. 김세정은 베스트커플상 기대하냐는 질문에 "가식 빼고 기대한다. 비단 저희 커플이 받는 상만이 아닌, 저희를 위해 노력해주신 분들을 위해서라도 받으면 좋을 것 같다. 이번에 유독 다들 너무 고생하셨다. 시청자분들도 각자의 시선으로 예쁘게 봐주셨으니, 그 순간을 주신 분들에게 선물로 되돌려주고 싶다. 감사했다고 더 한마디 할 수 있을지 좋겠다"고 상을 바랐다.

다른 상 욕심 나냐는 질문에는 "가식을 섞어야 할 것 같다"며 웃었다. 그러면서 "드라마가 끝나고 나면, 여행을 간다. 이번 여행에도 연말을 돌아보면서, 이번 드라마가 나에게 어떤 존재였다. 이번 해를 어떻게 흘러 보내겠다며 정리하는 순간들이 있다. 만약 좋은 성적이 있다면, 어떤 지점이 있었다는 걸 말씀 드리고 싶다. 혹시라도 기회가 된다면, 그 순간이 왔으면 좋겠다"고 덧붙였다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'박성광♥' 이솔이, 새벽마다 응급실 각오..."또 심장병이라니 마음 찢어져"

2.

김장훈, 미르 비연예인 신부 얼굴 노출에 사과…"나잇값 못했다"[SC이슈]

3.

'76세' 박원숙, 은퇴까지 고민한 몸 상태 "힘들어서 제의 와도 못해" ('같이 삽시다')

4.

'24년 보육원 후원' 박수홍, "결혼기념일에 기부 방송 진행"...돈보다 값진 이벤트

5.

'70억 자가' 고준희, '에르메스 담요'를 강아지 배변패드로..쿨내 진동

연예 많이본뉴스
1.

'박성광♥' 이솔이, 새벽마다 응급실 각오..."또 심장병이라니 마음 찢어져"

2.

김장훈, 미르 비연예인 신부 얼굴 노출에 사과…"나잇값 못했다"[SC이슈]

3.

'76세' 박원숙, 은퇴까지 고민한 몸 상태 "힘들어서 제의 와도 못해" ('같이 삽시다')

4.

'24년 보육원 후원' 박수홍, "결혼기념일에 기부 방송 진행"...돈보다 값진 이벤트

5.

'70억 자가' 고준희, '에르메스 담요'를 강아지 배변패드로..쿨내 진동

스포츠 많이본뉴스
1.

"SON 월드 클래스" 강력 주장 게리 네빌, 토트넘 현 주장 맹비판 "진짜 미친 행동"...英 반응 "프랭크 불쌍하다"

2.

유니콘스 출신 감독이 유니콘스 명맥을 되살렸다. 황재균 은퇴 끝? 2007년 마지막 입단 강속구 투수가 살아났다

3.

'애틀랜타 실수한 거 같다' FA 유격수 김하성과 맺은 단년계약, 오버페이 비판 중심에 섰다

4.

'대한민국 최초 혼혈' 카스트로프 애국심 초대박, 국대 유니폼 입고 상탈 맹훈련...'홍명보호 약점' 윙백 가능성

5.

韓 대표팀 대위기! '양대산맥' 부상으로 무너졌다…내년 복귀 유력→월드컵 앞두고 '초비상'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.