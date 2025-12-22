'韓 떠난' 이국주, 이사 앞두고 월세 1,200만 원 일본 집 투어 "…

22일 이국주의 유튜브 채널에서는 '국주는 도쿄 새로운 집 알아보는 중'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
한국과 일본을 오가며 지내고 있는 이국주는 "오늘은 굉장히 중요한 날인 게 3월에 이사를 왔다. 일찍 나갈수도 있다고 얘기했다. 한국 일이 많아지거나 더 힘들어서 월세를 못낼수도 있으니까. 그래서 요즘 시세와 오고 싶어하시는 분들이 있으셔서 집을 보러 간다"고 부동산 투어에 나섰다.
이국주는 "지금 제가 사고 있는 집은 '1K(kitchen)'라는 거다. 여기는 'LDK(Living, Dining, Kitchen)'라는 게 있다. K는 주방만 있는 거다. 우리집처럼 방 있고 주방만 있는 것"이라며 "DK는 방이 따로 있고 식사를 할 수 있는 공간이 있다. LDK는 거실이 있는 것"이라고 설명했다..
이국주는 "오늘은 돈이 없어졌을 때 구할 수 있는 집, 돈이 갑자기 많이 생겼을 때 구할 수 있는 집, 친구랑 같이 살았을 때 집 여러가지로 해서 현실을 보려고 한다"고 밝혔다.
이국주를 만난 중개사는 "첫 번째 동네는 도쿄의 예전 부촌으로 월세 500만 원 정도의 집이다. 3층을 통째로 쓰는 집인데 1층에는 주차장이 있어서 흔히 한국분들이 짱구 집이라고 생각할만한 집"이라고 첫 매물로 데려갔다. 이국주는 월세가 47만 엔(한화 약 442만 원)이라는 말에 당황했지만 채광 좋은 넓은 거실에 들어가자마자 감탄을 쏟아냈다. 이국주는 "300만 원에 안 되냐"고 아쉬워했다. 이국주는 "나 여기 살고 싶다. 괜히 보러 왔나보다. 1년만 딱 살고 싶다. 그러면 5000만 원이냐. 대출 되냐"고 토로했다. 관리비까지 하면 500만 원에 육박하는 월세에 이국주는 "400만 원이면 어떻게 해보려 했는데 못 간다"고 아쉬워했다.
이국주는 "진짜 로또 맞았을 때 가고 싶은 집이 있다. 추성훈 씨 사는 집 같은 고급스러운 집도 볼 수 있냐. 얼마 짜리냐"고 물었고 중개사는 "월세가 1,200만 원하는 매물이어서 마음의 준비를 하고 가셔야 한다. 관리비 포함해서 엔화로 120만 엔"이라고 말해 이국주를 좌절하게 했다.
고급 호텔 같은 매물을 보러 간 이국주는 어마어마한 옷방 크기에 "제 집이 이 정도인데"라며 깜짝 놀랐다. 이국주는 "여기서 여러분들은 굶으실래요? 맛있는 거 먹으면서 원룸에서 사실래요?"라고 묻다가 "굶어도 좋으니 여기서 산다"고 말해 웃음을 안겼다.