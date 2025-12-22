'선미 댄서' 차현승, 백혈병 완치 판정받았다 "크리스마스 선물 받은 느낌"

기사입력 2025-12-22 20:27


'선미 댄서' 차현승, 백혈병 완치 판정받았다 "크리스마스 선물 받은 느…

[스포츠조선 이게은기자] 댄서 출신 배우 차현승이 백혈병 완치 판정을 받았다.

22일 '차현승' 채널에는 '더 힘내보겠습니다'라는 영상이 공개됐다.

차현승은 골수검사 결과를 듣기 전 "결과가 좋을 거라고 생각하지만 뭔가 쫄린다. 이건 어쩔 수 없나 보다"라며 긴장된 모습을 보였다.

이윽고 검사 결과를 듣기 위해 진료실로 찾아갔다. 의사는 차현승에게 "깨끗하게 잘 완치됐다"라며 낭보를 전했고, 차현승은 "확실하게 들으니 기분이 엄청 좋다"라며 미소 지었다. 의사는 "그동안 고생했고 하고 싶은 거 다 하고 살아도 된다. 음주, 흡연 등 몸에 안 좋은 것만 하지 말라"라며 3개월 뒤 다시 병원에 오라고 했다.


'선미 댄서' 차현승, 백혈병 완치 판정받았다 "크리스마스 선물 받은 느…
검사 결과지를 받아든 차현승은 또 한 번 배시시 웃었다. 암 센터 담당 간호사가 "긴 시간 고생 많으셨다. 평안한 일상, 꿈을 이루는 설레는 날들만 가득하시길"이라는 격려 글귀를 적어줬기 때문.

집에 도착한 차현승은 "완치 판정을 받고 집에 왔다. 믿기지 않고 기분이 너무 좋고 행복하다. 병원에 갈 때는 5월쯤이었는데 지금은 크리스마스 직전이다. 크리스마스 선물로 두 번째 삶을 선물받은 기분"이라며 입꼬리를 내리지 못했다.

항암하는 동안 몸보다 심적으로 힘들었다는 그는 "처음에 증상을 생겼을 때는 '설마'라는 생각이 있었는데 확신을 하고 나서는 '왜 나한테 이런 일이 생기나' 싶었다. 환우 분들에게 하고 싶은 얘기가 있다. 억지로 이겨내야 한다고 생각하기 보다, 의연하게 지나갈 거라고 생각하시는 게 정신적으로 나은 것 같다. 포기하지 않고 모두 이겨내시면 좋겠다"라고 말했다.

차현승은 이제 재활, 오디션 도전 과정 등을 보여주겠다며 향후 활동도 언급했다.


한편 차현승은 가수 선미의 댄서로 이름을 알렸으며, 현재는 배우로 활동 중이다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

함소원, '동거' 중인 전 남편 진화와 재결합 하나..."헤어지는게 힘들어"('동치미')

2.

김흥국, '정치 손절'하며 회한의 눈물 "이런 추락 처음...방송·행사 다 끊겨"

3.

김의성, 박정민과 갈등 폭로 "권해효랑은 일하면서 나는 피해" ('비보티비')

4.

BTS 정국 자택이 무슨 관광지?…또 침입 시도, 이번엔 日 여성[SC이슈]

5.

김장훈, 미르 비연예인 신부 얼굴 노출에 사과…"나잇값 못했다"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

함소원, '동거' 중인 전 남편 진화와 재결합 하나..."헤어지는게 힘들어"('동치미')

2.

김흥국, '정치 손절'하며 회한의 눈물 "이런 추락 처음...방송·행사 다 끊겨"

3.

김의성, 박정민과 갈등 폭로 "권해효랑은 일하면서 나는 피해" ('비보티비')

4.

BTS 정국 자택이 무슨 관광지?…또 침입 시도, 이번엔 日 여성[SC이슈]

5.

김장훈, 미르 비연예인 신부 얼굴 노출에 사과…"나잇값 못했다"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"니들 막을 생각은 있냐?" 맨유 레전드 극대노..."충분하지가 않다"

2.

"EPL 우승3파전?애스턴빌라는 아님" 英레전드의 돌직구"맨시티와 2파전→결국 아스널이 우승할것"

3.

이삭 부상 아웃! '방출 위기 살라' 구했나?…이번시즌까지 리버풀 남는다→"명성 잃기 싫으면 스스로 세탁해"

4.

대한축구협회, 스타스포츠와 공식 사용구 협찬 계약…4년간 단독 주최 대회 활용

5.

부산 KCC, 유니시티코리아와 후원 협약 체결

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.