박원숙, '같이 삽시다' 돌연 폐지에 오열 "컨디션 안 좋아, 나이 못 …

[스포츠조선 이우주 기자] '같이 삽시다' 박원숙과 혜은이, 황석정, 홍진희가 아쉬운 작별 인사를 했다.

22일 방송된 KBS2 '박원숙의 같이 삽시다'에서는 사공주의 마지막 이야기가 그려졌다.

마지막 이별을 앞두고 만난 사공주. 특히 7년째 '같이 삽시다'를 지켜온 박원숙과 혜은이는 만나자마자 서로 눈물을 보였다.

박원숙은 마지막 촬영을 앞둔 소감에 대해 "사실 예전에는 대사 외우느라고 머리가 터졌는데 이건 너무 행복한 프로그램이고 리얼한 상황이라 좋기만 했다. 그런데 나이는 못 속인다. 무리를 했나보다 너무 컨디션이 안 좋았다. 체력이 떨어져서 같이 못 뛰겠더라. 어떡하지 했는데 이쯤에서 물러나는 게 저는 적당한 거 같다. 충분히 너무 감사하다"고 밝혔다.

혜은이는 박원숙에게 "바보 같은 저를 참아주시느라 애쓰셨다"고 말했고 박원숙은 "이 프로그램은 혜은이의 육아일기였다"고 너스레를 떨었다.

홍진희, 황석정을 만난 박원숙은 "나는 개인적으로는"이라고 프로그램 종영 소감을 말하다 울컥했다.박원숙은 "좋다는 거다. 나는 좋다. 이 프로그램이 너무 감사하고 고마운 프로그램이었다. 생각나는대로, 나 하고 싶은대로 다 했다. 더군다나 너희들한테 미안하고 혜은이한테 미안하지만 타이틀까지 얻어서 너무 감사한 프로그램이었다"고 밝혔다.


함께 가족 사진을 찍고 난 후 회포를 푼 네 사람. 박원숙은 "몸이 힘들어서 제의가 와도 못한다는 게 아쉽다. 원초적인 게 아쉽다. 내가 얼마나 일을 좋아하는데"라고 털어놨다.

이에 혜은이는 "힘드시겠지만 드라마에서 뵙고 싶다. 많이는 안 하시더라도"라고 바랐고 박원숙은 "그러니까. 비중이 작더라도 나랑 잘 맞으면 욕심내서 하겠는데 일단 '같이 삽시다'를 하고 있으니 여기에 나는 정성을 다하고 싶지 여기저기 나오고 싶지 않았다"고 '같이 삽시다'를 향한 애정을 드러냈다.


박원숙은 "이제는 모르겠다. 쉬고 몸이 좋아져서 할 의욕이 생기면 죽기 전에 조그만 역이라도 꼭 해보고 싶다는 생각이 불쑥 들다가도 '힘들어. 어떡해'라는 생각이 든다"고 고백했다.

박원숙은 "내가 가장 길게 한 게 MBC '한지붕 세가족'이다. 그걸 거의 6~7년 한 거 같다. 그건 드라마니까 얘기가 분산되는데 이거는 가는 데도 많고 먹는 데도 많고 볼 거리도 많았다. 힘든 줄도 모르고 열정 가지고 했다"고 돌아봤다.

박원숙은 "확실히 드라마에서 만난 동료하고 다른 게 기간이 오래됐고 같이 먹고 잔다는 게 너무 다른 거 같다"고 말했고 혜은이는 "밥 먹을 때마다 많이 생각날 거 같다"고 털어놨다.

"언니는 끝나면 뭐할 거냐"는 질문에 박원숙은 "일단 많이 쉴 것"이라고 컨디션을 회복하는 데 집중한다고 밝혔다. 혜은이는 공연 준비로 쉴 틈 없다고. 혜은이는 "일부러 일을 많이 만들어서 한다. 일을 더 많이 하려고 한다"고 밝혔다.

낮에 찍은 가족 사진을 선물 받은 네 사람. 마지막 인사를 전하다 박원숙은 결국 눈물을 쏟았다. 박원숙은 "진심으로 사랑을 보내 주신 분들이 너무 많아서 행복했고 감사했다"고 오열했다.

