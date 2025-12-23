[공식]아이유·변우석, 드라마 방송 전인데…'2025 MBC 연기대상' …

[스포츠조선 정빛 기자] '2025 MBC 연기대상'의 특별한 시상자 라인업이 공개됐다. 바로 이성경, 채종협, 아이유, 변우석, 신하균, 허성태 등 내년 MBC 드라마를 이끌 화제의 주역들이다.
오는 30일 방송될 '2025 MBC 연기대상'에서는 모두가 기대하고 있는 이들의 호흡을 미리 만날 수 있어 뜨거운 관심을 모은다.
이성경(왼쪽), 채종협. 사진 제공=2025 MBC 연기대상
먼저 서로 운명처럼 만나 얼어있던 시간을 깨우는 예측불허 로맨스, '찬란한 너의 계절에'의 주역 이성경과 채종협이 '연기대상' 시상자로 전격 출격을 예고했다. 드라마, 뮤지컬 등 다양한 장르에서 다채로운 매력으로 많은 사랑을 받고 있는 배우 이성경과 대한민국을 넘어 해외 팬들의 마음까지 빼앗은 배우 채종협이 '2025 MBC 연기대상'에서 첫 호흡을 선보일 예정이다.
아이유(왼쪽), 변우석. 사진 제공=2025 MBC 연기대상
이어 2026년 상반기 최고 기대작으로 손꼽히는 '21세기 대군부인'의 두 주인공 아이유와 변우석이 시상자로 이름을 올렸다. 음악과 연기, 두 영역 모두에서 정상의 자리를 증명하며 국민적 사랑을 받고 있는 아이유와 '선재 업고 튀어' 속 류선재 역으로 시청자의 마음을 훔치며 단숨에 대세 중의 대세로 떠오른 변우석의 케미스트리를 '2025 MBC 연기대상'을 통해 가장 먼저 만나볼 수 있는 것으로 예고돼 시청자들의 시선을 모으고 있다.
신하균(왼쪽), 허성태. 사진 제공=2025 MBC 연기대상
뿐만 아니라 만인의 믿고 보는 배우 신하균, 허성태, 드라마 '오십프로' 속 남남 콤비의 색다른 케미스트리도 주목되고 있다. 맡은 캐릭터를 자신의 옷처럼 소화하며 '하균신'이라 불리는 신하균과 카리스마 넘치는 비주얼과 러블리한 반전 매력으로 보는 이들의 마음을 사로잡은 허성태는 '2026 MBC 연기대상'을 통해 유쾌한 시너지를 선보일 예정이다.
이와 함께 '2024 MBC 연기대상'에서 수상의 영예를 안았던 배우들의 참석도 예고돼 시청자들의 반가움을 더하고 있다. 과거, 현재, 미래가 공존하는 '2025 MBC 연기대상', 화려한 별들의 축제가 더욱 기다려진다.
초호화 시상자들과 함께 하는 '2025 MBC 연기대상'은 오는 30일(화) 오후 8시 50분에 방송된다.