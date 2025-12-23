[공식] "그냥 한 번 갔다 온 사이"..'솔로지옥5', 역대급 '매운' 관계성 온다

기사입력 2025-12-23 11:06


[공식] "그냥 한 번 갔다 온 사이"..'솔로지옥5', 역대급 '매운'…

[스포츠조선 문지연 기자] '솔로지옥'이 시즌5로 돌아온다.

넷플릭스 한국 예능 사상 최초로 다섯 번째 시즌을 맞이한 데이팅 예능 '솔로지옥'은 커플이 되어야만 나갈 수 있는 외딴섬, '지옥도'에서 펼쳐질 솔로들의 솔직하고 화끈한 데이팅 리얼리티쇼다. 시즌1이 한국 예능 프로그램 첫 글로벌 TOP 10 TV(비영어) 부문에 진입한 것을 시작으로 시즌2가 4주 연속 같은 부문에 이름을 올렸고, 기존 틀을 깨버린 파격적인 전개로 인기의 정점을 찍은 시즌3는 5주 간 글로벌 TOP 10 상위권을 점령하며 31개국 TOP 10 리스트에 등극하는 기염을 토했다. 특히 데이팅 예능의 진화를 보여준 시즌4는 첫 주차 스코어 중 가장 높은 시청 시간을 기록하는 등 데이팅 리얼리티의 '절대강자'임을 다시 한번 입증했다.

'솔로지옥' 시즌5에서 또 어떤 매력적인 솔로들이 선 넘는 직진으로 시청자들을 도파민 지옥으로 초대할지, 그 어느 때보다 뜨거운 기대가 쏠리고 있다. 다섯 시즌 동안 '솔로지옥'의 흥행을 이끌어온 김재원 PD는 "감개무량하다는 말밖에는 할 수 있는 말이 없을 것 같다"라면서 "시즌1부터 함께해준 모든 솔로들, 그리고 그 솔로들을 응원해주신 팬들 덕분에 여기까지 올 수 있었다고 생각한다"고 애정 어린 소감을 전했다.

그런 가운데 공개된 티저 예고편은 '별난 섬'에 모인 '별의별 솔로들'의 거침없는 사랑 쟁탈전을 기대케 한다. "나는 정해놨어, 1년에 4번만 취하자, 오늘일 수도 있어"라는 달콤한 플러팅에 이어진 "양다리 걸치는 사람도 있나?", "내가 왜? 나 그냥 한 번 갔다 온 사이야"라는 필터 없는 돌직구 멘트는 짜릿해진 천국도, 더 독하고 뜨거워진 지옥도를 예고한다. 무엇보다도 짧은 티저 영상만으로 시선을 홀리는 솔로들의 강렬한 존재감이 도파민을 수직 상승시킨다.

감정에 솔직한 '플러팅 고수' 솔로들이 완성할 드라마틱한 관계 서사, 데이팅 예능 장인들이 '썸잘알' 공력을 갈아 만든 고자극 감정 트리거 장치는 이번 시즌에서도 최대 관전포인트가 될 전망. 김재원 PD는 "시즌5는 정통 데이팅 프로그램으로서의 '설렘'에 집중한 시즌"이라며 "훨씬 다양한 러브라인과 강렬한 캐릭터들을 만나보실 수 있을 것"이라고 전했다. 이어 "한 번도 본 적 없는 흥미로운 관계성을 기대하셔도 좋다"라고 덧붙이며 시즌5에 대한 기대 심리를 자극했다.

세상에서 가장 핫한 지옥 '솔로지옥' 시즌5는 오는 1월 20일 오직 넷플릭스에서 만날 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'나혼산' 명절 음식도 박나래 매니저가 했다 "'나래바' 오는 연예인에 맞춰 조명도 세팅"

2.

'너무 야윈' 심권호, '53세 모태솔로' 고백 "뽀뽀해 본 적도 없다" ('사랑꾼')

3.

'4월 결혼' 에일리, "와이프 돈 떼먹으려고 결혼했다더라"...'♥남편 백수설'에 울컥

4.

나나 강도 사건이 처음 아니었다…클릭비 유호석도 피해 고백 "범죄 가득 마을"

5.

류시원, ♥19세 연하 미모의 아내 첫 공개.."수학 선생님"

연예 많이본뉴스
1.

'나혼산' 명절 음식도 박나래 매니저가 했다 "'나래바' 오는 연예인에 맞춰 조명도 세팅"

2.

'너무 야윈' 심권호, '53세 모태솔로' 고백 "뽀뽀해 본 적도 없다" ('사랑꾼')

3.

'4월 결혼' 에일리, "와이프 돈 떼먹으려고 결혼했다더라"...'♥남편 백수설'에 울컥

4.

나나 강도 사건이 처음 아니었다…클릭비 유호석도 피해 고백 "범죄 가득 마을"

5.

류시원, ♥19세 연하 미모의 아내 첫 공개.."수학 선생님"

스포츠 많이본뉴스
1.

'애틀랜타 실수한 거 같다' FA 유격수 김하성과 맺은 단년계약, 오버페이 비판 중심에 섰다

2.

KIA 영입 제의 거절하고 요미우리로, ML 47홈런 타자는 오카모토 빈자리 채울 수 있나, 데뷔 직후 5경기 연속 홈런으로 주목[민창기의 일본야구]

3.

유니콘스 출신 감독이 유니콘스 명맥을 되살렸다. 황재균 은퇴 끝? 2007년 마지막 입단 강속구 투수가 살아났다

4.

'박해민표' 수비 장착…"목표 의식 생겼다" 강백호-페라자 가세, '돌멩이' 시즌 4, 더 무서워진다 [인터뷰]

5.

[현장 일문일답]'SD 입단' 송성문 "계속 관심 보여주셨던 팀…도전 지지해준 키움에도 감사"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.