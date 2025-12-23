홍진영, '주사 이모' 친분 의혹 칼차단 "12년 전 사진, 협찬 인증샷 일 뿐" [전문]

기사입력 2025-12-23 08:55


홍진영, '주사 이모' 친분 의혹 칼차단 "12년 전 사진, 협찬 인증샷…

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 홍진영이 일명 '주사 이모'와의 친분 의혹을 강하게 부인했다.

23일 홍진영 소속사 측은 공식입장을 통해 "

해당 사진은 함께 게재된 내용과 같이 홍진영이 '사랑의 배터리' 이후 '부기맨' 활동 당시에 촬영한 것으로 파악하고 있다"면서 22일 유튜브 채널을 통해 '주사이모'와 홍진영이 함께 촬영한 과거 사진과 관련해 입장을 밝혔다.

소속사는 "약 12년 전 한 병원에서 촬영한 것으로 추측된다"면서 "사진을 확인한 홍진영이 스스로 촬영 시점이 너무 오래됐고, 함께 촬영한 '주사이모'에 대한 기억도 전혀 나지 않는 것으로 밝혔다"고 설명했다.

그러면서 "홍진영은 그동안 가수 활동을 해 오며 여러 경로를 통해 다양한 상품, 브랜드, 병원에서 협찬 인증샷 요청으로 여러 차례의 사진을 촬영해 주었지만, 해당 병원을 방문 촬영한 것은 너무 오래돼 기억할 수 없음을 전해드린다"고 덧붙였다.

특히 소속사는 "'주사이모'와 홍진영은 SNS 상에서 팔로우 관계도 아니었으며 친분 관계도 없기에 이와 관련된 추측성 보도는 자제하여 주시길 간곡히 요청드린다"고 강조했다.

anjee85@sportschosun.com

이하 홍진영 측 공식입장 전문.

가수 홍진영의 소속사 아이엠에이치엔터테인먼트는 12월 22일 유튜브 채널을 통해 이OO씨(일명 주사이모)와 홍진영 씨가 함께 촬영한 과거 사진이 공개된 것과 관련하여 입장을 밝힙니다.


해당 사진은 함께 게재된 내용과 같이 홍진영 씨가 '사랑의 배터리' 이후 '부기맨' 활동 당시에 촬영한 것으로 파악하고 있습니다. 이를 햇수로 따져보면 약 12년 전 한 병원에서 촬영한 것으로 추측됩니다.

사진을 확인한 홍진영 씨 스스로 촬영 시점이 너무 오래되었고, 함께 촬영한 이OO 씨에 대한 기억도 전혀 나지 않는 것으로 밝혔습니다.

홍진영 씨는 그 동안 가수 활동을 해 오며 여러 경로를 통해 다양한 상품, 브랜드, 병원에서 협찬 인증샷 요청으로 여러 차례의 사진을 촬영해 주었지만, 해당 병원을 방문 촬영한 것은 너무 오래되어 기억할 수 없음을 전해드립니다.

또한 이OO 씨와 홍진영 씨는 SNS 상에서 팔로우 관계도 아니었으며 친분 관계도 없기에 이와 관련된 추측성 보도는 자제하여 주시길 간곡히 요청드립니다.

