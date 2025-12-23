티파니♥변요한·수영♥정경호 제치고 소녀시대 첫 유부녀? 효연 "가장 먼저 결혼하고 싶어"
[스포츠조선 조윤선 기자] 소녀시대 효연이 멤버 중 가장 먼저 결혼하고 싶다고 고백했다.
23일 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'은 '교회 오빠 브라이언, 효연에게 비밀 연애 꿀팁 전수'라는 제목의 선공개 영상을 업로드했다.
영상에서 탁재훈은 "지금 소녀시대 멤버 중 한 명도 결혼 안 하지 않았냐. '내가 먼저 결혼하면 소녀시대 깨는 거 아닌가?'하고 서로 눈치 보고 있을 거 같다"고 물었고, 효연은 "진짜 눈치 보고 있다. 나는 눈치 보이고 신경 쓰인다"고 답했다.
이어 소녀시대 멤버 중 누가 가장 먼저 결혼할 거 같냐는 질문이 나오자 효연은 "그냥 이제는 나라고 하고 싶다. 난 갑자기 결혼하고 싶다"고 밝혔다.
그러면서 "난 그래도 하고 싶은 건 다 했다. '절대 연애하지 마라'라고 하면 난 지금 안 하고 있는데 누가 연애해서 혼나면 '해도 되는구나'라는 생각이 들었다"며 엉뚱한 면모를 드러냈다.
효연은 "한 번은 정말 나가서 쪽지를 주고받는 남자 친구를 만나보고 싶었다. 절대 걸리면 안 될 때였는데 새벽 3시까지 안 자고 기다리고 새벽 4시에 다 자는 거 같아서 몰래 나갔다"며 비밀 연애 일화를 공개했다.
그는 "갈 곳은 한강 밖에 없으니까 나가서 한강에서 만났다. 근데 그때 한강에서 벙거지 쓰거나 캡 모자 쓰면 다 연예인이라는 소문을 들었다. 보통 SM 친구들이 그렇게 하고 다닌다고 했다"며 "(한강에서) 벙거지 쓰고 온 사람을 보면 서로 뒤돌아서 갔다. '어디서 많이 본 느낌인데'라고 느꼈다. 서로 알 수도 있지만 말 안 했다"고 전해 웃음을 자아냈다.
이를 들은 브라이언은 "한강 말고 교회를 가면 안 걸린다. 사람들이 잘 안 간다. 교회 주차장에 가면 걸릴 일이 없다"며 비밀 연애 성지를 알려줬다.
임원희는 "본인이 많이 갔냐"고 물었고, 브라이언은 "많이 갔다. 교회 친구들도 소개해주면 누가 소문 퍼뜨리지 않고 오히려 비밀을 지켜준다"고 답했다. 그러자 탁재훈은 "신앙 빌미로 만나는 거냐"며 놀렸고, 브라이언은 "더 독실하게 만나려고 하나님한테도 보여드리는 거다"라고 너스레를 떨었다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.