[공식] 전현무, '차량 링거' 경찰 조사에 칼대응 "9년전 진료기록부→…

[스포츠조선 조지영 기자] 방송인 전현무가 MBC 예능 '나 혼자 산다'를 통해 불거진 '차량 링거' 의혹에 칼대응으로 맞섰다.
23일 전현무의 소속사 SM C&C는 "본 사안은 약 9년 전의 의료 행위에 관한 내용으로, 당사자가 직접 병원을 방문해 기록을 발급받는 절차가 필요했다. 이로 인해 첫번째 공식 입장 이어 추가적으로 공식입장을 전달 드리게 된 점에 대해 너른 양해를 부탁드린다"고 입장을 전했다.
전현무는 두 번째 입장과 함께 객관적인 증거 자료를 언론에 공개하면서 확실한 해명에 나섰다. 그는 2016년 진료기록부 사본과 당시 링거를 처방 받은 해당병원 수입금 통계 사본, 의료물 폐기 방법 등 의혹을 해소할 수 있는 증거 자료를 공개했다.
이어 2016년 진료기록부 사본에 대해 "2016년 1월 14일, 1월 20일, 1월 26일에 병원에서 정식으로 진료를 받았다는 사실이 증명된다. 진료기록부에는 진료 일시, 환자 성명, 상병, 증상 내용, 병원명칭 등 치료 관련 모든 기본 사항이 정확히 기재되어 있다"며 설명했고 수입금 통계 사본에 대해서도 "위 진료일에 따른 의료기관의 공식 수입 금액 및 진료비 수납 내역을 통해 해당 치료가 정식 진료에 따른 비용 처리였다는 점이 확인된다"고 선을 그었다. 마지막으로 링거 처방 후 후처리에 대해 "2016년 1월 20일 수액 처치 후, 사전에 의료진에게 안내받은 대로 1월 26일 병원 재방문시 보관하고 있던 의료폐기물을 반납했다"고 답했다.
마지막으로 "해당 진료는 인후염·후두염·위식도역류 등의 진단에 따른 항생제, 소염제, 위장약 중심의 치료였으며, 수액은 치료를 보조하기 위한 의료 행위의 일환이었다. 위 자료들을 통해 당시 전현무의 의료 처치는 의료진의 판단 하에 의료기관에서 이루어진 적법한 진료 행위의 연장선이었음을 알린다"며 "현재 제기되고 있는 의혹은 사실과 다르며, 당사는 향후 관계 기관의 사실 확인 절차가 진행될 경우에도 관련 자료를 성실히 제출하고 적극적으로 협조할 예정이다"고 덧붙였다.