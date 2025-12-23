[공식] 엄기준, '엄유민법' 김법래와 한솥밥…이엔터테인먼트 전속계약 체결

기사입력 2025-12-23 15:21


[공식] 엄기준, '엄유민법' 김법래와 한솥밥…이엔터테인먼트 전속계약 체…
사진 제공=PR컴퍼니

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 엄기준이 이엔터테인먼트와 전속 계약을 체결했다.

23일 소속사 이엔터테인먼트는 "대한민국을 대표하는 배우 엄기준과 함께하게 돼 기쁘다"며 "오랜 시간 무대와 작품을 통해 쌓아온 내공을 바탕으로, 엄기준이 뮤지컬과 드라마, 영화를 넘나들며 활발한 활동을 이어갈 수 있도록 든든한 동반자가 되겠다"고 전했다.

엄기준은 연극 무대에서 연기 활동을 시작해 뮤지컬과 드라마를 오가며 관록의 배우로 자리매김했다. 뮤지컬 '베르테르', '광화문 연가', '그날들', '잭 더 리퍼', '레베카' 등과 연극 '시련', '아트' 등 굵직한 작품들을 통해 강렬한 존재감을 보여왔다.

드라마에서도 '7인의 부활', '7인의 탈출', '작은 아씨들', '펜트하우스 1, 2, 3' 등에 출연하며 장르를 가리지 않는 연기 스펙트럼을 입증했다. 특히 2020년과 2021년 방영된 '펜트하우스' 시리즈를 통해 '2020 SBS 연기대상 중장편드라마부문 남자 최우수연기상'과 '2021 그리메상 최우수연기자상'을 수상하며 대중성과 화제성을 동시에 거머쥐었다.

엄기준은 현재 뮤지컬 '슈가'에서 살아남기 위해 여장을 감행하는 로맨틱한 색소폰 연주자 '조(조세핀)' 역으로 관객과 만나고 있다. 파격적인 연기 변신 속에서도 섬세한 감정선과 압도적인 무대 장악력으로 작품의 몰입도를 끌어올리며 호평을 얻고 있다.

한편 이엔터테인먼트에는 배우 김법래, 김준현 등 실력파 배우들을 비롯해 그룹 엘라스트(E'LAST)가 소속돼 있다. 여기에 엄기준의 합류까지 더해지며 향후 행보에 대한 업계 안팎의 기대가 모아지고 있다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유재석, 미담 끝이 없네...연극팀에 럭셔리 '랍스터 도시락' 선물 "너무 힘이 돼"

2.

'주사 이모' 친분 자랑에 연예계 초토화…홍진영→강민경까지 불똥[SC이슈]

3.

법륜 스님 "신민아, ♥비인두암 투병 김우빈 위해 공양미 이고 기도"..결혼식 주례사 공개

4.

5.

김대호, 2억 단독주택 실내서 시가 흡연 인증 '연기 솔솔'..."리필하러 가고파"

연예 많이본뉴스
1.

유재석, 미담 끝이 없네...연극팀에 럭셔리 '랍스터 도시락' 선물 "너무 힘이 돼"

2.

'주사 이모' 친분 자랑에 연예계 초토화…홍진영→강민경까지 불똥[SC이슈]

3.

법륜 스님 "신민아, ♥비인두암 투병 김우빈 위해 공양미 이고 기도"..결혼식 주례사 공개

4.

5.

김대호, 2억 단독주택 실내서 시가 흡연 인증 '연기 솔솔'..."리필하러 가고파"

스포츠 많이본뉴스
1.

"너한테 때릴거야." 공격은 좋은데 리시브 불안 노출. 프로데뷔 꿈이룬 '배구 예능 스타'의 2번째 경기는

2.

송성문 없는 3루수. LG가 32년만에 恨을 풀까. 26세되는 4번 타자는 이미 준비됐다

3.

일본은 억울해 미칠 지경..."정말 죄송합니다" 모리야스 또 대국민 사과 예고인가! 日 32강 후보 대폭발, 일본 팬들 "공포스럽다" 경악

4.

ML 계약하자마자 2만달러 질렀다…초대박 아니면 어때? 日 타자 통 큰 행보

5.

"몇 년 지켜봤다" SD 단장, 송성문 222억 안긴 이유 밝혔다…"탐나는 국제계약 선수 중 하나"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.