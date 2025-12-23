[SC현장] "'케데헌'→'오징어 게임', 美 유행 넘어 MZ 주류 콘텐…

[SC현장] "'케데헌'→'오징어 게임', 美 유행 넘어 MZ 주류 콘텐츠"

[스포츠조선 문지연 기자] 김숙영 UCLA 교수가 K-컬쳐 신드롬의 이유를 짚었다.

넷플릭스가 23일 오후 서울 성수 앤더슨씨에서 개최한 '넷플릭스 인사이트' 행사를 진행했다. 이날 행사에서는 K-콘텐츠가 가져온 글로벌 문화 지형의 변화가 집중 논의됐다. 이날 행사에는 유현준 홍익대학교 교수, 김숙영 UCLA 교수 등 외부 전문가들이 참여해, K-콘텐츠가 국경을 넘어 전 세계 MZ세대의 소비 습관과 생활 양식에 미친 강력한 파급력을 분석했다. 넷플릭스는 이번 행사를 통해 한류가 일시적 유행을 넘어 지속 가능한 글로벌 문화 코드로 자리 잡은 과정을 짚어보고, 2026년에도 이어질 K-콘텐츠의 확장 가능성을 제시했다.

특히, 미국 내 젊은 세대를 중심으로 K-컬처가 일상적인 문화 소비로 정착한 점을 강조했다. 김숙영 교수는 "시장조사기관 유고브(YouGov)의 조사 결과, 미국 내 최다 스트리밍 한국 드라마 상위 20편은 모두 넷플릭스에서 접할 수 있는 '오징어 게임', '더 글로리', '킹덤' 등 한국 콘텐츠"라며, "또 다른 설문조사기관 2CV 조사에서도 K-콘텐츠를 본 시청자 중 한국에 대한 인식이 긍정적으로 변했다고 응답한 비율 역시 미국이 8개국 중 3위를 차지했다"라고 설명했다. 김 교수는 이를 통해 미국 내 K-드라마 소비를 견인하고 있는 넷플릭스가 한국에 대한 긍정적 인식 형성을 이끌어 내고 있음을 알 수 있다고 짚었다.

김 교수는 미국 내 한류 확산의 배경으로 실질적 소비 트렌드를 주도하는 미국 MZ세대의 특성을 제시했다. 2000년대 이후 경제난과 코로나19, 글로벌 갈등 등 불확실한 환경 속에서 성장한 이들은 이전 세대보다 상대적으로 경직된 조건에서 자라, 합리적인 소비를 중시하는 동시에 새로운 문화에는 개방적인 태도를 보이며 그에 대한 갈망을 온라인 공간을 통해 해소해 왔다는 설명이다. 이 같은 세대적 특성에 힘입어 K-컬처는 단발적 유행을 넘어 미국 MZ세대의 일상에 자연스럽게 자리 잡을 수 있었으며, 이러한 흐름이 한류의 지속 가능성을 뒷받침하고 있다고 분석했다. 이어 향후 지속을 위해서는 K-콘텐츠와 K-라이프스타일의 일상 속 확장과 함께, 장르와 형식 전반에서 다양성을 바탕으로 한 경쟁력 강화가 중요하다고 말했다.

이날 패널 토론에는 콘텐츠 영역을 넘어, 문화 유통과 무역·통상 등 다양한 산업 현장에서 한류를 다루고 있는 관계자들이 참여해, 한류 확산을 보다 입체적인 시각에서 조망했다. 토론에는 국립박물관문화재단 상품유통전략팀 이승은 차장과 대한무역투자진흥공사(코트라) 이상윤 한류 PM이 패널로 참여했다. 패널들은 각자의 현장에서 체감한 한류 확산의 변화와 함께, 한국 문화가 콘텐츠를 넘어 소비재, 유통, 수출 등 산업 전반으로 연결되고 있는 흐름에 대해 의견을 나눴다. 그중에서도 문화 자산의 현대적 재해석과 상품화, 그리고 글로벌 시장에서의 수요 변화와 산업적 파급 효과 등이 주요 논의 주제로 다뤄졌다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com



