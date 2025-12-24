이수지, 공복 몸무게 47.8kg 인증 "발레·올리브 오일로 몸매 관리" ('핫이슈지')
[스포츠조선 이우주 기자] '핫이슈지' 에겐녀 뚜지가 된 이수지가 공복 몸무게를 자랑했다.
23일 유튜브 채널 '핫이슈지'에서는 '[LIVE] 에겐녀 뚜지 구독자 100명 기념 라방'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
'에겐녀 뚜지'는 귀여운 걸 사랑하는 이수지의 새 부캐. 이수지는 '에겐녀 뚜지'에서 자신의 키와 몸무게가 163cm48kg라고 주장하고 있다.
라이브 방송을 켠 이수지는 몸무게 질문에 "몸무게가 몇이냐고 많이 물어보시는데 '상반신만 48kg이다', '추정 몸무게 48~84kg이다' 이런 말씀 많이 주시는데 오늘 아침 공복 기준 47.8kg 나왔다. 상체만 아니고 하체만 아니고 머리 끝부터 발끝까지 47.8kg"이라고 강조했다.
또 "외모 콤플렉스가 있냐"는 질문에는 "저도 있다. 제 외모 콤플렉스는 발가락"이라고 너스레를 떨었다. 몸매 관리 비법에 대해 이수지는 "발레로 꾸준히 몸매 관리를 하고 아침에는 올리브오일을 먹고 있다"고 밝혔다.
'에겐녀 뚜지' 특유의 목소리를 이어가던 이수지는 "목소리 힘들어보인다"는 팬의 말에 "그냥 하도록 하겠다"고 원래의 목소리로 돌아와 웃음을 안겼다. 이수지는 "린자오밍이랑 동일 인물 아니냐 하시는데 누구 말씀하시는지 정말 모르겠다"고 열심히 모른 체했다.
곧 다시 에겐녀 뚜지로 돌아온 이수지는 "남자친구 있냐"는 질문에 "남자들은 진짜 왜 그러냐. 밀당 너무 싫다. 밀당 안 귀엽다"고 울먹여 웃음을 안겼다.
wjlee@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.