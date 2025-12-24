박나래, 절친 장도연도 홀대…'나래식' 게스트 차별에 울먹 "내가 다 서…

[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 박나래가 매니저 갑질 의혹으로 연이어 시끄러운 가운데, 절친으로 유명한 장도연도 홀대하는 모습으로 또 한번 도마 위에 올랐다.
지난해 12월 박나래의 유튜브 채널 '나래식'에서는 개그우먼 장도연이 게스트로 출연했다. 장도연은 박나래에게 크리스마스 선물로 와인을 가져왔다. 이에 박나래는 "무슨 와인이냐. 우리가 언제부터 와인 마셨다고. 옛날 신길동 느낌으로 준비해봤다"며 장도연에게 맥주를 따라줬다.
평소 '나래식' 게스트에게 진수성찬을 차려주던 박나래는 이날 새우깡에 김, 맥주만 준비했다. 이를 본 장도연은 "첫회 때 혜진 언니의 민어코스를 보고 왔는데"라고 서운해했고 박나래는 "그냥 얘기하자면 1회 때 혜진 언니 와서 7kg까지 민어를 해왔다. 박혜정 선수가 올 땐 한우 투쁠로 했다. 저번주에 김재욱 오빠와서 오마카세 느낌으로 캐비어가 오라가있는 아귀간이랑 랍스터 마파두부를 했다"고 자랑했다.
이에 장도연은 "그게 예산이 다 끝나서 내가 재수없게 이번 회차에 걸린 거냐"고 했고 박나래는"그게 아니고 우리가 잘 된 세월이 얼마나 됐냐. 새우깡에 김, 이게 우리가 아이덴티티"라고 밝혔다.
장도연은 "초심을 왜 여기에 찾아야 되는 거냐. 내가 알아서 찾을게"라고 발끈했고 박나래는 "이게 우리의 아이덴티티고 이게 초심이다. 그래서 원래 우리 제작진이 투쁠 한우, 캐비어, 산해진미 다 준비했길래 우리 도연이 그런 거 안 먹는다. 새우깡에 김만 있어도 맥주를 8개를 먹는 애"라고 밝혔다.
이에 장도연은 진심으로 서운한 듯 울먹거렸고 박나래는 "진짜 와인 먹을 생각으로 왔냐. 언제부터 와인 먹었다고"라고 타박했다. 장도연은 "진짜 아무것도 안 해줄 거 같아서 기분이 되게 안 좋으려 한다"고 대놓고 서운함을 드러냈다.
다행히 박나래는 촬영 날인 수요일이 원래 '개그콘서트' 녹화날이었다며 김치전, 야채볶음, 야키소바 등 추억의 음식을 준비해왔다. 그러나 이전 게스트들에게 대접했던 요리에 비해서는 눈에 띄게 간단한 음식. 이를 본 팬들은 "절친이면 더 챙겨줘야 하는 거 아니냐", "보는 내가 다 서운하다", "장도연 진짜 울 거 같은 표정" 등의 반응을 보이며 박나래가 장도연을 홀대한 것이 아니냐고 지적했다.