김수용, 심정지로 찢어진 '100만 원↑' 점퍼 완벽 복구 "세탁소 어디…

김수용, 심정지로 찢어진 '100만 원↑' 점퍼 완벽 복구 "세탁소 어디야" 깜짝
[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 김수용이 심근경색으로 쓰러진 후 응급 처치 과정에서 찢어진 점퍼를 완벽히 복구했다.
23일 유튜브 채널 '조동아리'에서는 '응급상황에서 왼쪽 팔이 잘려버린 김수용 애착 점퍼 근황'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.
김수용은 지난달 급성 심근경색으로 쓰러졌을 당시 정신이 들자마자 입고 있던 점퍼를 찾았다고 밝힌 바 있다. 김수용은 당시 "가위로 (점퍼) 팔을 잘랐다. 주사를 빨리 꽂아야 하니까 팔 부분을 가위로 잘랐다"고 말했고 지석진은 "그 비싼 거를"이라며 안타까워했다.
이후 해당 점퍼를 완벽 복구한 근황이 공개됐다. 김수용은 "명품은 아니지만 그래도"라며 당시 입었던 비싼 점퍼를 꺼냈고 지석진은 "이걸 왜 갑자기 샀냐"고 물었다.
김수용은 "아내가 사온 거다"라며 "나는 테무에서도 옷을 사입는다. '필요도 없는 거 뭐하러 사냐' 했더니 좋은 거 하나 입으라더라. 근데 그걸 자른 것"이라고 토로했다.
지석진은 "이거 100만 원 넘는다"고 말했고 김수용은 "오른쪽이 잘려 나갔다. 너덜너덜해졌는데전혀 티가 안 난다. 집 앞 세탁소에서 25,000원 주고 했다"고 자랑했다.
김수용이 자랑한 점퍼는 잘렸다는 흔적 조차 안 남을 정도로 완벽하게 복구됐다. 지석진은 "감쪽같다. 그 세탁소 어디냐. 어디가 잘린지도 모르겠다"고 놀랐고 김용만도 "잘한다"고 인정했다.
wjlee@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.