[인터뷰①] 추영우 "스크린 가득 나오는 내 얼굴, 기분이 이상해"('오세이사')

기사입력 2025-12-24 11:31


[인터뷰①] 추영우 "스크린 가득 나오는 내 얼굴, 기분이 이상해"('오…
사진=바이포엠스튜디오

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 추영우(26)가 "스크린에서 보는 내 얼굴, 기분이 이상하더라"고 말했다.

청춘 멜로 영화 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'(이하 '오세이사', 김혜영 감독, 블루파이어스튜디오 제작)에서 첫사랑 한서윤(신시아)의 기억을 채워주는 남자 김재원을 연기한 추영우. 그가 24일 오전 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 '오세이사'의 출연 과정을 설명했다.

추영우는 "첫 영화라서 너무 떨린다. 내가 기대했던 것보다 더 크게 다가오는 것 같다. 무대인사, 시사회를 하니까 굉장히 벅찬 기분으로 다가온다. 굉장히 행복하게 촬영해서 더 욕심이 생기고 영화를 또 찍고 싶다는 바람도 커졌다. 특별하게 해보고 싶은 장르라던가, 캐릭터가 있다기 보다는 스크린에 나오는 것 자체가 더 매력을 느끼는 것 같다"고 말문을 열었다.

그는 "내 얼굴이 스크린 가득 나오니까 기분이 이상했다. 연기를 할 때 크게 설명하지 않아도 잘 느껴지는 게 보이더라. 이른바 내면 연기라고 하는데 그런 부분을 신경 쓰면 '큰 스크린에서 잘 전달이 되는구나' 싶더라. 다음에 타이트샷을 찍을 때 조금 더 신경을 쓰겠다는 생각도 하게 됐다"며 "그동안 시리즈 작품을 많이 해왔는데 사실 영화나 시리즈나 과정은 비슷하더라. 감독이나 스태프들도 영화 작업을 많이 한 팀들이라 막상 영화 촬영할 때 시리즈와 큰 차이점은 없었다"고 답했다.

시사회 이후 반응도 털어놨다. 추영우는 "시사회는 아무래도 지인, 팬들, 관계자들만 있었으니까 다들 좋은 이야기만 해주더라. 나중에 따로 몰래 영화관을 가서 보면 진짜 반응을 알 수 있을 것 같다. 일단 이 영화를 보고 울었다는 말이 많더라. 내가 참석했던 관에서도 훌쩍거리는 소리가 많이 들리더라. 우리의 이야기가 잘 전달된 것 같아 뿌듯했다"고 덧붙였다.

이치조 미사키 작가의 동명 소설을 영화화한 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'는 매일 하루의 기억을 잃는 여자와 매일 그녀의 기억을 채워주는 남자가 서로를 지키며 기억하는 이야기를 그린 작품이다. 추영우, 신시아가 출연했고 '괜찮아 괜찮아 괜찮아!'의 김혜영 감독이 메가폰을 잡았다. 크리스마스 이브인 오늘(24일) 개봉했다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'혼전임신' 곽튜브 "♥아내와 따로 산다" 폭탄 고백...신혼에 무슨 일 ('전현무계획3')

2.

전현무, 의혹은 커졌고 대응은 더 셌다…9년 전 진료부까지 공개

3.

"난 착한 사람 아냐" 박나래의 과거 발언, 논란 속 다시 소환

4.

종영 '돌싱포맨' 탁재훈 결국 분노…"이상민·김준호는 사랑, 난 직장 잃었다"

5.

유재석, 이이경 저격 속 빛난 의리…'놀뭐 하차' 박진주 결혼식 사회 맡았다

연예 많이본뉴스
1.

'혼전임신' 곽튜브 "♥아내와 따로 산다" 폭탄 고백...신혼에 무슨 일 ('전현무계획3')

2.

전현무, 의혹은 커졌고 대응은 더 셌다…9년 전 진료부까지 공개

3.

"난 착한 사람 아냐" 박나래의 과거 발언, 논란 속 다시 소환

4.

종영 '돌싱포맨' 탁재훈 결국 분노…"이상민·김준호는 사랑, 난 직장 잃었다"

5.

유재석, 이이경 저격 속 빛난 의리…'놀뭐 하차' 박진주 결혼식 사회 맡았다

스포츠 많이본뉴스
1.

6명 보내고 700억, 빅리거 만드는 전문 학원 수준..."자부심 느낀다. KBO 위상도 확인"

2.

2연패는 없다. 5명이 10점이상 이게 1위팀. 한국도로공사, GS칼텍스에 0:2→3:2 크리스마스 역전승[장충 리뷰]

3.

그러면 그렇지! 토트넘 '포스트 쏘니' 영입 또또또 물거품…"맨시티 이적 원한다"→공식 매각가 1300억

4.

"나도 힘들어 죽겠는데 선수들은..." 6게임 中 5번이 5세트. 이틀 쉬고 또 경기. 그래도 이기니 1위다

5.

갑작스런 사임 발표, 의리의 청두 팬들…서정원 감독 배웅 위해 공항 집결

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.