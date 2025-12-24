김원훈, '개콘' 똥군기 폭로 "앉지도 못하고 심부름만, 2년간 매일했다"
[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 김원훈이 KBS2 '개그콘서트' 시절 겪었던 선후배 문화와 조직 내 관행에 대해 솔직하게 털어놨다.
지난 23일 유튜브 채널 '강남언니'에는 "'같이 일하기 힘든 유형 | 킬빌런 EP03 | 안지민 고준희 김원훈 풍자'"라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 고준희를 비롯해 김원훈, 풍자, 안지민이 출연해 '최악의 직장 빌런'을 주제로 각자의 경험담을 나누는 모습이 담겼다.
이날 네 사람은 '자기가 다 한 것처럼 포장하는 상사와 잡일만 시키는 상사 중 누가 더 싫으냐'는 질문을 두고 이야기를 이어갔다. 이에 김원훈은 '개그콘서트'에서의 경험을 언급하며 자신이 느낀 당시의 현실을 털어놨다.
김원훈은 "직장 선배들에게 데인 게 너무 많다. 신입으로 처음 들어가면 전국의 별별 사람들이 다 모여 있는 집합소 같았다"며 "정말 센세이션했던 문화가 있다. 들어가면 큰 회의실에 테이블이 10개 정도 놓여 있는데, 막내들 8명은 그냥 서 있다. 아무것도 안 한다"고 폭로했다.
이어 "선배들이 '아이스 아메리카노 좀 타와'라고 하면 그때부터 심부름만 하는 거다. 아침 11시부터 선배들이 퇴근할 때까지 계속 그런 일을 한다"며 "그 생활을 2년 동안 매일 했다. 지금 생각해도 너무 속상하다"고 당시를 떠올렸다.
그는 연출 감독으로부터 상처받았던 기억도 전했다. 김원훈은 "막내 시절 MT를 갔는데 연출 감독님이 '원훈아, 너는 개그 꼭 하고 싶냐?'고 묻더라. 그래서 '개그맨이 되고 싶어서 개그를 선택했다'고 했더니, '너는 재능이 없다. 개그 말고 다른 일 찾아봐라'고 말했다"며 "그때가 입사 1~2년 차였는데 너무 충격이었다"고 털어놨다.
폭로는 여기서 그치지 않았다. 그는 "막내들은 숙제가 있다. 예를 들어 특정 코너에 들어갈 개그 소재를 7개씩 짜서 제출해야 했다"며 "우리가 만든 소재인데 무대에서 연기하는 건 선배들이었다. 시청자들은 그걸 모르지 않느냐"고 말했다. 이어 "결국 무대에 서지 못하고 개그 아이디어만 제공하는 역할이었다"고 씁쓸함을 드러냈다.
이에 풍자는 "방송국에는 '살리는 사람이 주인'이라는 말도 있지 않냐"며 공감했고, 김원훈은 "그래도 내가 낸 개그 소재가 채택되면 선배들이 용돈을 주기도 했다"고 덧붙이며 씁쓸한 웃음을 지었다.
한편 김원훈은 2015년 KBS 30기 공채 개그맨으로 데뷔했다.
