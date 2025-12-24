전현무, 의혹은 커졌고 대응은 더 셌다…9년 전 진료부까지 공개

기사입력 2025-12-24 06:13


[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 전현무가 최근 불거진 '차량 내 링거' 의혹과 관련해 9년 전 진료기록부 사본까지 공개하며 정면 대응에 나섰다.

논란이 확산될수록 한 발 더 나아간 대응을 선택한 전현무의 행보에 누리꾼들 사이에서는 "대응이 더 세졌다", "깔끔하게 정리했다"는 반응이 이어지고 있다.

23일 전현무의 소속사 SM C&C는 공식 입장을 통해 "본 사안은 약 9년 전 이뤄진 의료 행위로, 관련 기록을 발급받기 위해서는 당사자가 직접 병원을 방문해야 하는 절차가 필요했다"며 "이로 인해 추가 입장을 전달하게 됐다"고 밝혔다.소속사는 전현무의 의료 행위가 불법이 아님을 입증하기 위한 객관적인 자료로 진료기록부 사본을 공개했다.

공개된 자료에 따르면 전현무는 2016년 1월 14일과 20일, 26일 총 세 차례에 걸쳐 병원을 방문해 정식 진료를 받았다. 진료기록부에는 진료 일시를 비롯해 환자 성명, 병명, 증상 내용, 병원 명칭 등 의료 행위 전반이 명확히 기재돼 있다.

또한 소속사 측은 진료비 수납 내역과 병원의 수입금 통계 사본도 함께 제출하며 "해당 치료가 정식 진료 절차에 따라 비용이 처리됐다는 점이 확인된다"고 설명했다.

특히 논란의 중심에 섰던 수액 처치와 관련해서는 보다 구체적인 설명이 덧붙여졌다. 소속사는 "2016년 1월 20일 수액 처치 이후, 의료진의 사전 안내에 따라 1월 26일 병원을 재방문해 보관 중이던 의료폐기물을 직접 반납했다"고 밝혔다.

이어 "당시 전현무 씨는 인후염, 후두염, 위식도역류 등의 진단을 받아 항생제와 소염제, 위장약 중심의 치료를 받았으며, 수액은 치료를 보조하기 위한 의료 행위의 일환이었다"며 "모든 과정은 의료진의 판단 하에 의료기관에서 이뤄진 적법한 진료였다"고 강조했다.

소속사는 "현재 제기되고 있는 의혹은 사실과 다르다"며 "향후 관계 기관의 사실 확인 절차가 진행될 경우에도 관련 자료를 성실히 제출하고 적극 협조할 예정"이라고 덧붙였다.


앞서 온라인 커뮤니티를 중심으로 전현무가 차량 내부에서 링거를 맞는 모습이 담긴 사진이 확산되며 불법 의료 행위 의혹이 제기됐다.

일부 누리꾼들은 이를 문제 삼아 수사 요청까지 제기했지만, 전현무 측은 초기부터 "의료인을 개인적으로 호출하거나 불법적인 시술을 받은 사실은 없다"고 선을 그어왔다.

의혹 제기 이후 사진 해명에 그치지 않고, 진료기록·수납 내역·의료폐기물 처리 과정까지 공개한 전현무의 대응에 대해 누리꾼들은 "이 정도면 더 말 나올 게 없다", "의혹이 커질수록 대응이 더 단단해진다", "위기 관리 잘한다"는 반응을 보이고 있다.

1.

의혹받던 전현무, '증거'로 뒤집었다…진료기록부 공개에 '여론 급반전'

2.

'지연과 합의이혼' 황재균, 의미심장한 고백..."인생 2막" 드디어 열었다

3.

이혼 겪은 고현정..."다들 남편·자식 얘기, 내 배려는 1도 없다" 쿨한 친구 디스

4.

'요리논란' 박나래, 이번엔 '대용량 식용유'다…과거 방송 장면까지 파묘

5.

조세호 둘러싼 논란, 예능서 끝나지 않았다...사업 종료까지 번진 후폭풍

