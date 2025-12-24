정동원, 해병대 간다…2월 23일 입대 "오랜 시간 품어온 뜻" [전문]

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 정동원이 해병대에 입대한다.

24일 정동원 소속사 쇼플레이엔터테인먼트 측은 공식입장을 통해 정동원의 입대 소식을 알렸다.

정동원 측은 "정동원군은 해병대에 지원하여 최근 합격 통보를 받았으며, 2026년 2월 23일 해병대 교육훈련단에 입소하여 국방의 의무를 성실히 이행할 예정"이라 밝혔다.

정동원 측은 "이는 정동원군이 오랜 시간 동안 품어온 뜻에 따른 결정"이라며 "입소 당일에는 별도의 공식 행사를 진행하지 않을 예정이다. 입소식은 다수의 장병 및 가족분들이 함께하는 자리인 만큼, 현장 방문은 삼가 주시기를 정중히 부탁드리며, 마음으로만 응원해 주시면 감사하겠다"고 밝혔다.

이어 "정동원군이 건강하게 국방의 의무를 마치고 더욱 성숙한 모습으로 여러분 곁에 돌아올 수 있도록 따뜻한 응원을 부탁 드린다"고 덧붙였다.

다음은 정동원 측 입장 전문

안녕하세요.


쇼플레이엔터테인먼트 입니다.

먼저 항상 당사 소속 아티스트 정동원군을 아껴주시고 응원해 주시는 우주총동원 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

정동원군의 군입대 일정에 대해 안내드립니다.

정동원군은 해병대에 지원하여 최근 합격 통보를 받았으며, 2026년 2월 23일 해병대 교육훈련단에 입소하여 국방의 의무를 성실히 이행할 예정입니다.

이는 정동원군이 오랜 시간 동안 품어온 뜻에 따른 결정으로, 우주총동원 여러분께서도 정동원군의 선택을 존중하고 따뜻하게 응원해 주시리라 믿습니다.

입소 당일에는 별도의 공식 행사를 진행하지 않을 예정입니다. 입소식은 다수의 장병 및 가족분들이 함께하는 자리인 만큼, 현장 방문은 삼가 주시기를 정중히 부탁드리며, 마음으로만 응원해 주시면 감사하겠습니다.

항상 변함없는 사랑을 보내주시는 모든 분들께 다시 한 번 감사드리며, 정동원군이 건강하게 국방의 의무를 마치고 더욱 성숙한 모습으로 여러분 곁에 돌아올 수 있도록 따뜻한 응원을 부탁드립니다. 당사 또한 정동원군의 복귀할 날을 기다리며 변함없이 지원하겠습니다.

감사합니다.

