"피는 못 속여"…찰리 채플린 손녀 우나 채플린 '아바타3'서 역대급 빌런으로 美친 존재감

기사입력 2025-12-24 15:34


"피는 못 속여"…찰리 채플린 손녀 우나 채플린 '아바타3'서 역대급 빌…

[스포츠조선 조지영 기자] 판타지 어드벤처 액션 영화 '아바타: 불과 재'(이하 '아바타3', 제임스 카메론 감독)가 강렬한 존재감으로 관객들의 시선을 압도했던 재의 부족 바랑 캐릭터와 배우 우나 채플린의 열연 모먼트를 담은 '바랑의 탄생' 영상을 공개해 이목을 집중시킨다.

개봉 이후 "이번 편의 가장 큰 활약은 빌런 바랑"(네이버블로그_쏘**), "빌런 바랑이 모든 걸 압살한다"(X_tog*****), "바랑 역의 우나 채플린에게 홀딱 빠져버렸다"(X_TheG**********), "바랑은 진짜 매력적. 할아버지 연기 피를 물려받은 듯이 뛰어난 연기"(X_wgi***), "바랑 때문에 한번 더 봐야 된다. 빌런이 아니라 최애 캐릭"(유튜브_지엔****) 등 '아바타3'에서 새로운 캐릭터로 등장한 바랑에 대한 뜨거운 반응이 이어지며 관객들의 관심이 집중되고 있는 가운데, 바랑의 모든 것을 파헤쳐 보는 특별 영상이 새롭게 공개돼 눈길을 끌고있다.


"피는 못 속여"…찰리 채플린 손녀 우나 채플린 '아바타3'서 역대급 빌…
공개된 영상은 불과 재로 뒤덮인 판도라를 배경으로, 위협적인 재의 부족의 리더 바랑의 강렬한 모습들을 빼곡히 담아 이목을 집중시킨다. 특히 기존 '아바타' 시리즈에서 본 적 없는 대담하고 거침없는 캐릭터의 면면이 영상 내 가득 담겨 시선을 사로잡는다.

네이티리 역의 조 샐다나는 바랑에 대해 "강하고 지략에 능한 인물"이라 전하며, 설리 가족 앞에 가장 큰 긴장을 불러올 존재라고 덧붙였다. 제임스 카메론 감독 역시 "바랑은 부족의 정신적 지도자인 차히크로서 상대의 정신을 장악하고, 고통을 준다"라며 기존 나비족과 대비되는 설정으로 영화의 흐름을 단숨에 뒤흔드는 독보적인 인물임을 강조했다.

이를 보여주듯 영상 곳곳에는 압도적인 힘으로 부족민들을 통솔하고, 어떤 상황에도 두려움 없는 캐릭터의 모습이 담겨 아직 영화를 보지 못한 관객들의 흥미를 자아낸다.

뿐만 아니라 이번 영상은 바랑 역을 맡은 찰리 채플린의 손녀, 우나 채플린의 연기를 집중적으로 조명하며 시선을 사로잡는다. 우나 채플린은 강렬한 눈빛과 절제된 움직임만으로 장면을 장악하며, 재의 부족을 이끄는 젊은 지도자의 카리스마를 설득력 있게 그려낸다.

이에 대해 제임스 카메론 감독은 "우나 채플린의 연기력은 감탄만 나온다. 눈빛이며 말투며 정말 훌륭하다"라고 극찬했고, 마일스 쿼리치 대령 역의 스티븐 랭 역시 "움직임 하나하나가 캐릭터 그 자체로 표현된다"고 덧붙였다. 제이크 설리 역의 샘 워싱턴 또한 "그의 연기는 특별하다. 극장에서 보면 더 큰 충격과 공포로 다가올 것"이라 전해, 스크린에서 마주할 바랑의 임팩트에 대한 기대감을 더한다.

실제 연기 장면과 완성된 캐릭터 비주얼을 함께 담아낸 이번 영상은, 우나 채플린의 미세한 움직임이 퍼포먼스 캡처 기술을 통해 스크린 속 '바랑'으로 구현되는 과정을 생생하게 전하며 극장에서 마주할 압도적인 존재감을 예고한다.


'아바타: 불과 재'는 제이크와 네이티리의 첫째 아들 네테이얌의 죽음 이후 슬픔에 빠진 설리 가족 앞에 바랑이 이끄는 재의 부족이 등장하며 불과 재로 뒤덮인 판도라에서 펼쳐지는 더욱 거대한 위기를 담은 이야기를 그린 작품이다. 샘 워싱턴, 조 샐다나, 시고니 위버, 스티븐 랭, 케이트 윈슬렛 등이 출연했고 전편에 이어 제임스 카메론 감독이 메가폰을 잡았다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박유천 전연인' 황하나, 해외 도피 끝 체포…또 마약 혐의 조사[SC이슈]

2.

박나래, 전 매니저에 명품 C사 가방·시계 선물했나…인증샷 재조명[SC이슈]

3.

'도경완♥' 장윤정, 뜻밖의 자식 고민 토로.."우리 애들은 왜 노래 못하지"

4.

입짧은햇님 다이어트약, 마약류에 해당…"필로폰과 유사, 사망한 환자도 있어"[SC이슈]

5.

67세 심형래, 성형후 퉁퉁 부은 얼굴..안면거상 비포·애프터 공개

연예 많이본뉴스
1.

박유천 전연인' 황하나, 해외 도피 끝 체포…또 마약 혐의 조사[SC이슈]

2.

박나래, 전 매니저에 명품 C사 가방·시계 선물했나…인증샷 재조명[SC이슈]

3.

'도경완♥' 장윤정, 뜻밖의 자식 고민 토로.."우리 애들은 왜 노래 못하지"

4.

입짧은햇님 다이어트약, 마약류에 해당…"필로폰과 유사, 사망한 환자도 있어"[SC이슈]

5.

67세 심형래, 성형후 퉁퉁 부은 얼굴..안면거상 비포·애프터 공개

스포츠 많이본뉴스
1.

양효진, 김연경재단에 1000만원 기부 "스스로의 가능성을 믿고 한걸음 더 나아가길"

2.

손흥민이랑 우승할 생각 없어?...NO 오피셜, LAFC 전력 보강 제로 '레반도프스키-디발라 루머만 무성'

3.

일본 큰일났네…북중미 맞상대 튀니지, 네이션스컵 첫날부터 '골폭죽'

4.

결국 올러였네...KIA 장고 끝 원투펀치 그대로, 타자는 카스트로-아쿼는 유격수 데일 [공식발표]

5.

[단독]'이정효 발굴' 광주FC 차기사령탑에 '젊은 지도자' 이정규 전 광주 수석코치 '전격 선임'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.