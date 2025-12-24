"피는 못 속여"…찰리 채플린 손녀 우나 채플린 '아바타3'서 역대급 빌…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 판타지 어드벤처 액션 영화 '아바타: 불과 재'(이하 '아바타3', 제임스 카메론 감독)가 강렬한 존재감으로 관객들의 시선을 압도했던 재의 부족 바랑 캐릭터와 배우 우나 채플린의 열연 모먼트를 담은 '바랑의 탄생' 영상을 공개해 이목을 집중시킨다.
|
네이티리 역의 조 샐다나는 바랑에 대해 "강하고 지략에 능한 인물"이라 전하며, 설리 가족 앞에 가장 큰 긴장을 불러올 존재라고 덧붙였다. 제임스 카메론 감독 역시 "바랑은 부족의 정신적 지도자인 차히크로서 상대의 정신을 장악하고, 고통을 준다"라며 기존 나비족과 대비되는 설정으로 영화의 흐름을 단숨에 뒤흔드는 독보적인 인물임을 강조했다.
이에 대해 제임스 카메론 감독은 "우나 채플린의 연기력은 감탄만 나온다. 눈빛이며 말투며 정말 훌륭하다"라고 극찬했고, 마일스 쿼리치 대령 역의 스티븐 랭 역시 "움직임 하나하나가 캐릭터 그 자체로 표현된다"고 덧붙였다. 제이크 설리 역의 샘 워싱턴 또한 "그의 연기는 특별하다. 극장에서 보면 더 큰 충격과 공포로 다가올 것"이라 전해, 스크린에서 마주할 바랑의 임팩트에 대한 기대감을 더한다.
실제 연기 장면과 완성된 캐릭터 비주얼을 함께 담아낸 이번 영상은, 우나 채플린의 미세한 움직임이 퍼포먼스 캡처 기술을 통해 스크린 속 '바랑'으로 구현되는 과정을 생생하게 전하며 극장에서 마주할 압도적인 존재감을 예고한다.
'아바타: 불과 재'는 제이크와 네이티리의 첫째 아들 네테이얌의 죽음 이후 슬픔에 빠진 설리 가족 앞에 바랑이 이끄는 재의 부족이 등장하며 불과 재로 뒤덮인 판도라에서 펼쳐지는 더욱 거대한 위기를 담은 이야기를 그린 작품이다. 샘 워싱턴, 조 샐다나, 시고니 위버, 스티븐 랭, 케이트 윈슬렛 등이 출연했고 전편에 이어 제임스 카메론 감독이 메가폰을 잡았다.
