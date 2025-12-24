[SC이슈] '학폭' 지목 남돌 "영상 내리라, 고소"vs유튜버 "때린 …

[스포츠조선 문지연 기자] '프로듀스 101 시즌2' 출신의 최태웅이 학교 폭력 가해자로 지목된 가운데, 이에 대해 부인했다.
최태웅은 24일 자신의 개인 계정에 법률대리를 맡은 법무법인 화온의 입장을 게시하며 263만 명의 구독자를 보유한 유투버 나름에 대한 법적 대응을 예고했다. 최태웅의 법률대리인은 "최근 유투버 나름TV는 인스타그램과 틱톡 계정을 통해 '프로듀스 101에 출연해 탈락한 뒤 데뷔한 아이돌이 초등학교 4학년 시절 학교폭력 가해자였다'는 취지의 영상을 게시했고, 이와 관련해 그 당사자가 최태웅이라는 의혹이 제기되고 있다"면서 "위와 같은 의혹은 명백한 허위사실임을 분명히 밝힌다"고 했다.
이어 법률대리인은 "최태웅은 학창시절 유튜버 나름TV가 주장하는 바와 같은 학교폭력 행위를 한 사실이 없다. 신체적·정신적 피해를 가한 사실 또한 전혀 없다"면서 "위 영상 게시 이후 후속 보도가 이어지고, 최태웅 SNS 계정 등에는 관련 악성 댓글이 다수 게시되는 등 근거 없는 루머가 무분별하게 확산되며 심각한 명예훼손 피해가 발생하고 있다. 허위사실 유포로 인한 권리 침해에 대해 민·형사상 법적 조치에 나아갔다. 현재 게시돼 있는 관련 영상·게시물은 즉각 삭제해 달라"고 밝혔다.
최태웅은 유튜버 나름의 학교 폭력 가해자로 지목된 상태다. 나름은 앞서 자신의 개인 계정에 "몇 년 전 TV 채널을 돌리다 '프로듀스 101' 오디션 프로그램이 나왔는데 익숙한 얼굴이 보였다. 내 학폭 가해자 중 한 명이었다. 그 (가해) 친구는 ('프로듀스 101'에서) 탈락해 해당 프로그램으로는 데뷔하지 못했지만, 현재 다른 소속사에서 데뷔한 상태"라고 했다. 나름은 해당 인물에 대해 언급하며 특정인을 지목하지 않았으나, 이를 접한 네티즌들이 해당 학폭 가해자로 최태웅을 지목하면서 온라인상에서 의혹에 불이 붙었다.
나름은 23일 재차 영상을 올리면서 "'폭로'라는 단어를 쓰시던데 저는 그 친구를 고발하거나 망하게 하려거나 하는 의도가 없다. 오히려 성공해서 빛이 나길 바란다. 지금은 크게 유명하지 않아도 아이돌이라는 직업을 하며 많은 분들께 사랑받고 싶었을 터이고 분명 그 친구가 빛날 시기는 올 테니까. 몇몇 분이 제 고향과 나이 등으로 유추하며 가해자를 찾아내셨다던데 우리끼리만 쉬쉬 알고 있으면 좋겠다. 절 아껴주시는 분들이 그 가해자에게 또 다른 가해자가 된다면 슬플 것 같다. 대신 혹시나 그 친구가 사과를 하거나 연락이 온다면 여러분들께도 꼭 알려드리겠다"고 덧붙였다.
그러나 최태웅의 고소 경고 이후 나름은 24일 다시 인스타그램 스토리를 올려 "한 마디만 하겠다. 원래 때린 사람은 기억 못하더라"며 "제가 허위 사실을 이야기했다며 절 고소하겠고 영상 내리라는 입장문을 썼더라는 DM을 받았다. 그러나 저는 허위 사실을 말한 적이 없기에 영상은 삭제하지 않는다"고 했다.
이어 나름은 "혹시 제가 성인이 된 후 개명을 해 기억하지 못하신 것이라면 카페 이름은 '경싫모', 시기는 2003년, 저는 초등학교 4학년 7반이었다. 당시 담임선생님, 해당 카페 가입자들, 저희 부모님, 그리고 저 총 4학년 7반 교실에서 공론이 있었고 그 자리에서 담임선생님이 카페 폐쇄를 지시해 실제로 해당 카페는 폐쇄됐다"는 주장을 펼쳤다.
나름은 성인이 된 이후 개병한 이유를 밝히며 "그 카페로 인한 트라우마 때문이다. 이름이 불릴 때마다 당시 기억이 떠올라 위축됐기 때문이다"라고 밝혔다. 또 나름은 "어떤 근거로 저를 고소한다는지 의문이다. 제가 법적으로 잘못한 부분이 있다면 책임을 지겠다. 고소에 관한 진행상황 역시 영상으로 계속 공유하겠다"고 덧붙였다.