김정난, 이별 아픔 극복 못했다...크리스마스에 오열 "하루에도 몇 번씩…

24일 김정난의 유튜브 채널에서는 '고양이와 보내는 가장 완벽한 집콕 크리스마스. 펫로스 극복하는 집사 김정난'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
크리스마스 분위기를 내기 위해 마당에 트리를 꾸민 김정난. 이에 제작진은 트리 밑에 크리스마스 선물을 놔뒀다. 고양이들을 위한 선물이 가득한 가운데 김정난은 "하나 남았는데 이거 마리 선물 아니냐"며 세상을 떠난 고양이 마리를 떠올렸다. 선물의 정체는 하늘의 별이 된 고양이 샤이니, 루루, 마리의 사진이 담긴 액자였다. 사진을 보자마자 눈물을 펑펑 쏟은 김정난.
19세 노령묘였던 마리는 췌장염을 버티지 못하고 지난달 김정난의 곁을 떠났다. 김정난은 "근 20년 동안 마리 때문에 정말 행복했고 우리 마리도 행복했을 거라 믿는다. 내 사랑을 최대한 많이 주고 최선을 다하니까 미안함과 죄책감은 훨씬 덜하더라. 그리고 좋은 추억만 떠올리려고 노력하고 너무 슬프지 않으려고 노력한다"고 털어놓은 바 있다.
감정을 추스른 김정난은 "다 너무 마음에 든다. 크리스마스에 선물 받아본거 유치원 때 이후로 처음인 거 같다"고 감동했다.
언제 울었냐는 듯 다시 군고구마 먹방을 한 김정난은 "근데 울 때는 울어야 한다. 그걸 억누르면 병 된다"며 "하루에도 몇 번씩 운다. 우리 마리 흔적만 봐도 눈물이 난다. 그렇게 눈물 한번 쏙 빼고 또 정신 차리고 내 생활하고 그러다보면 (괜찮아진다)"이라고 밝혔다.