김정난, 이별 아픔 극복 못했다...크리스마스에 오열 "하루에도 몇 번씩 울어"

기사입력 2025-12-25 08:40


김정난, 이별 아픔 극복 못했다...크리스마스에 오열 "하루에도 몇 번씩…

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김정난이 세상을 떠난 고양이 생각에 눈물을 펑펑 쏟았다.

24일 김정난의 유튜브 채널에서는 '고양이와 보내는 가장 완벽한 집콕 크리스마스. 펫로스 극복하는 집사 김정난'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

크리스마스 분위기를 내기 위해 마당에 트리를 꾸민 김정난. 이에 제작진은 트리 밑에 크리스마스 선물을 놔뒀다. 고양이들을 위한 선물이 가득한 가운데 김정난은 "하나 남았는데 이거 마리 선물 아니냐"며 세상을 떠난 고양이 마리를 떠올렸다. 선물의 정체는 하늘의 별이 된 고양이 샤이니, 루루, 마리의 사진이 담긴 액자였다. 사진을 보자마자 눈물을 펑펑 쏟은 김정난.


김정난, 이별 아픔 극복 못했다...크리스마스에 오열 "하루에도 몇 번씩…
19세 노령묘였던 마리는 췌장염을 버티지 못하고 지난달 김정난의 곁을 떠났다. 김정난은 "근 20년 동안 마리 때문에 정말 행복했고 우리 마리도 행복했을 거라 믿는다. 내 사랑을 최대한 많이 주고 최선을 다하니까 미안함과 죄책감은 훨씬 덜하더라. 그리고 좋은 추억만 떠올리려고 노력하고 너무 슬프지 않으려고 노력한다"고 털어놓은 바 있다.

감정을 추스른 김정난은 "다 너무 마음에 든다. 크리스마스에 선물 받아본거 유치원 때 이후로 처음인 거 같다"고 감동했다.

언제 울었냐는 듯 다시 군고구마 먹방을 한 김정난은 "근데 울 때는 울어야 한다. 그걸 억누르면 병 된다"며 "하루에도 몇 번씩 운다. 우리 마리 흔적만 봐도 눈물이 난다. 그렇게 눈물 한번 쏙 빼고 또 정신 차리고 내 생활하고 그러다보면 (괜찮아진다)"이라고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'빅마마' 이혜정, 성형 견적 1200만원..수술 결심 "못생겼다고 꾸짖어서 화나"

2.

김지민♥김준호, 신혼 5개월차에 벌써 '각방'…"같이 자면 이혼할 뻔"

3.

'이은성♥' 서태지, 11세 딸과 소소한 일상 "애들은 쭉쭉 늘어나고 우리만 늙어가"

4.

MC몽, 불륜설에 마지막 경고 "포르노 수준의 카톡 조작, 입에 올릴시 싹 다 고소"[전문]

5.

지젤, 제니 무대 태도 논란에 직접 해명..."자리 탓. 안 보였다"

연예 많이본뉴스
1.

'빅마마' 이혜정, 성형 견적 1200만원..수술 결심 "못생겼다고 꾸짖어서 화나"

2.

김지민♥김준호, 신혼 5개월차에 벌써 '각방'…"같이 자면 이혼할 뻔"

3.

'이은성♥' 서태지, 11세 딸과 소소한 일상 "애들은 쭉쭉 늘어나고 우리만 늙어가"

4.

MC몽, 불륜설에 마지막 경고 "포르노 수준의 카톡 조작, 입에 올릴시 싹 다 고소"[전문]

5.

지젤, 제니 무대 태도 논란에 직접 해명..."자리 탓. 안 보였다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'80억 직격탄' 결국은 나홀로 선택…'9위 성적표'는 어떻게 채우나

2.

일본은 답답해 미칠 지경! 모리야스 감독, 이강인 물리친 日 에이스 이탈에..."너무 슬픈 장면" 한숨→"회복에 전념했으면 좋겠어"

3.

'이정후 금의환향, 자이언츠 구단 전부 데려온다' SF 자이언츠 한국방문 결정, 코리안 마케팅에 진심 펼친다

4.

2025년 손흥민의 해였다! 'LAFC 공식 인정' 굵직한 순간 대거 포함…환상적인 프리킥+지역사회 영향력 인정

5.

"파격적 장기계약" '33세 MF'손준호,충남 아산과 4년 재계약[단독]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.