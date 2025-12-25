“대상 기쁨 뒤 슬픈 비보”…지석진, 모친상에 연예계 애도 물결
[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 지석진이 모친상을 당하며 축하와 비보가 교차하는 깊은 시간을 맞았다. 데뷔 30여년 만에 첫 대상을 수상한 지 사흘 만에 전해진 부친상 소식에 연예계 역시 깊은 애도를 전하고 있다.
지석진의 모친 김이자 여사는 24일 새벽 노환으로 별세했다. 향년 90세. 빈소는 서울아산병원 장례식장 2호실에 마련됐으며 입관은 25일 오전 11시, 발인은 26일 오전 5시20분에 엄수된다. 장지는 서울추모공원?이천에덴낙원이다.
지석진은 유가족과 함께 빈소를 지키며 조문객들을 맞이하고 있다. 비보가 전해진 지 하루가 지난 25일에도 방송·연예계 동료들의 추모 발걸음이 이어지며 고인을 향한 마지막 예를 다하고 있다.
가장 먼저 근조화환을 보낸 이는 코요태 김종민이었다. 오랜 동료이자 절친한 사이였던 두 사람의 인연이 다시 한번 조명되며 훈훈함과 먹먹함을 동시에 안겼다. 이어 MC 전현무, 가수 이승기, 개그맨 정준하, 김태호 PD, 류담, 이성민, 에이핑크 윤보미, 제이쓴·홍현희 부부 등 수많은 인사들이 각자의 방식으로 조의를 표했다.
이번 비보가 특히 안타까움을 더하는 이유는 시점 때문이다. 지석진은 지난 21일 '제3회 핑계고 시상식'에서 데뷔 30년 만에 첫 대상을 품었다. 그는 당시 "버티고 버티다 보면 좋은 날이 온다는 말이 진심이라는 걸 느꼈다"며 벅찬 소감을 전해 깊은 여운을 남겼다. 하지만 그 기쁨이 채 가시기도 전, 가장 큰 슬픔과 마주하게 된 것.
동료들은 "삶이 이렇게 기쁨과 슬픔이 함께 오는구나", "지석진씨가 잘 견딜 수 있기를 바란다"며 응원의 메시지를 전하고 있다. 팬들 역시 SNS를 통해 "고인의 명복을 빈다", "지석진님 힘내세요"라며 따뜻한 마음을 보태고 있다.
한편 지석진은 SBS '런닝맨', tvN '식스센스: 시티투어2', 유튜브 '지편한세상' 등을 통해 변함없는 활약을 이어오고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
