[공식] “6년째 가요대전 여신” 안유진, 연말 장악…MC·아이브 무대까…

[스포츠조선 조민정 기자] 아이브(IVE) 리더 안유진이 6연속 '2025 SBS 가요대전' MC로 확정됐다.
25일 SBS 측은 안유진이 오늘 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 열리는 '2025 SBS 가요대전'의 진행을 맡는다고 밝혔다.
안유진은 2022년 첫 MC 합류 이후 '가요대전 Summer'를 포함해 통산 6회째 메인 진행을 책임지게 됐다. 매끄러운 진행력과 안정적인 리딩으로 매년 존재감을 굳힌 그는 올여름에 이어 연말까지 '가요대전'의 얼굴로 활약하며 믿고 보는 안방마님 역할을 이어간다.
안유진은 소속사를 통해 "벌써 4년째 '가요대전' MC로 시청자분들과 연말을 함께하게 돼 정말 기쁘다"며 "매년 크리스마스를 이 무대 위에서 맞이하는 것이 제겐 큰 선물이다. 시청자분들께도 최고의 크리스마스 선물이 될 수 있도록 열심히 준비하겠다"고 소감을 전했다.
올라운더로 자리매김한 안유진은 보컬·작사 실력은 물론 예능감까지 갖춘 '만능 엔터테이너'다. 아이브 첫 정규 앨범 작사 참여와 OST 가창 등 음악적 스펙트럼을 넓혔고, tvN '뿅뿅 지구오락실3', 넷플릭스 '크라임씬 제로' 등에서 발군의 예능감을 발휘했다. 그 결과 '2025 브랜드 고객충성도 대상' 여자 예능돌, '올해의 브랜드 대상' 3년 연속 여자 예능돌 등 굵직한 타이틀을 거머쥐며 독보적 존재감을 입증했다.
안유진이 속한 아이브는 올해 음악방송 20관왕, 두 번째 월드 투어 성황 등 글로벌 영향력을 공고히 했다. 안유진은 팀의 리더로서 아이브만의 파워풀한 퍼포먼스를 '가요대전'에서도 선보이며 무대 완성도를 높일 전망이다. 연말 대형 축제의 중심에 선 그의 활약에 관심이 모인다.
한편 안유진이 MC와 아이브로 무대에 오르는 '2025 SBS 가요대전'은 25일 오후 4시 50분 생방송된다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com