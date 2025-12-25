[SC리뷰] 기안84 한마디, 뒤늦게 뜨겁네…‘주사 이모’ 사태에 4개월 전 영상 주목

기사입력 2025-12-25 10:23


[스포츠조선 조민정 기자] 웹툰 작가이자 방송인 기안84의 과거 발언이 박나래의 이른바 '주사 이모' 논란과 맞물리며 뒤늦게 재조명되고 있다. 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 "이제 보니 심상치 않다"는 반응이 잇따르며 화제가 되고 있다.

문제가 된 기안84의 발언은 약 4개월 전 공개된 유튜브 채널 '인생84' 이세희 편에서 나왔다. 당시 기안84는 이세희의 집을 찾아가 "집에 놀러 오면 직접 해준다"는 그의 피부 관리에 관심을 보였다. 이세희는 중고 마켓에서 약 200만 원에 구매한 고주파 기계를 꺼내 사용법을 설명했고 자연스럽게 관리 시간이 이어졌다.

두 사람은 피부 관리 전 책과 일상 이야기를 나누다 분위기가 바뀌자, 기안84는 "앞에서는 아름다운 이야기하다가 이걸 꺼내니까 가정 방문 야매 치료사 같다"고 농담을 건넸다. 당시에는 웃고 넘겼던 대사였지만, 최근 박나래 관련 불법 의료 시술 의혹이 불거지면서 이 장면이 다시 소환됐다.

온라인에서는 "우연치고는 타이밍이 절묘하다", "뭔가 알고 한 말 아니냐" 등 반응이 이어지며 기안84의 발언에 새로운 해석이 붙고 있는 상황이다.

한편 박나래는 '주사 이모' 이모 씨에게 불법 의료 시술을 받았다는 의혹과 전 매니저 두 명에게 갑질했다는 폭로에 휘말리며 방송 활동을 잠정 중단했다. 현재 박나래와 전 매니저들 간의 법적 공방이 이어지며 논란이 확산되는 중이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

