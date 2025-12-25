손예진, 크리스마스에도 ♥현빈 내조에 진심 "진짜 너무 재밌다"

기사입력 2025-12-25 10:25


손예진, 크리스마스에도 ♥현빈 내조에 진심 "진짜 너무 재밌다"

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 손예진이 남편 현빈의 새 작품을 홍보하는 내조를 펼쳤다.

손예진은 25일 "크리스마스엔 '메이드인 코리아'와 함께 하세요. 너무 재미있는데요슌 진짜로"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는
현빈이 출연하는 디즈니플러스 오리지널 '메이드 인 코리아'를 홍보하는 손예진의 모습이 담겼다.

손예진은 남편 현빈의 작품을 늘 홍보하고 응원하는 내조의 여왕 면모를 보여왔다. 지난해 영화 '하얼빈' VIP 시사회에서도 손예진은 "제 영화도 아닌데 제가 더 떨린다. 여보 파이팅"이라며 "너무 안쓰러울 정도로 고생했다. 같은 배우라 그 고통을 알고 있어 너무 안쓰러웠는데 그만큼 고민이 많았기 때문에 좋은 영화가 나올 거라 믿어 의심치 않는다"고 든든하게 현빈을 응원했다.

한편, 손예진과 현빈은 2022년 결혼, 슬하 아들 하나를 두고 있다.

현빈이 출연하는 디즈니플러스 오리지널 '메이드 인 코리아'는 1970년대 혼란과 도약이 공존했던 대한민국, 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 사내 현빈(백기태)과 그를 무서운 집념으로 벼랑 끝까지 추적하는 검사 정우성(장건영)이 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하는 이야기.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이은성♥' 서태지, 11세 딸과 소소한 일상 "애들은 쭉쭉 늘어나고 우리만 늙어가"

2.

MC몽, 불륜설에 마지막 경고 "포르노 수준의 카톡 조작, 입에 올릴시 싹 다 고소"[전문]

3.

지젤, 제니 무대 태도 논란에 직접 해명..."자리 탓. 안 보였다"

4.

허윤정, 식도암 투병 "식도 24cm 절제 수술...15kg 빠져"

5.

자두, '♥고소영' 장동건과 스캔들 "가문의 영광이라 감사했다"

연예 많이본뉴스
1.

'이은성♥' 서태지, 11세 딸과 소소한 일상 "애들은 쭉쭉 늘어나고 우리만 늙어가"

2.

MC몽, 불륜설에 마지막 경고 "포르노 수준의 카톡 조작, 입에 올릴시 싹 다 고소"[전문]

3.

지젤, 제니 무대 태도 논란에 직접 해명..."자리 탓. 안 보였다"

4.

허윤정, 식도암 투병 "식도 24cm 절제 수술...15kg 빠져"

5.

자두, '♥고소영' 장동건과 스캔들 "가문의 영광이라 감사했다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'80억 직격탄' 결국은 나홀로 선택…'9위 성적표'는 어떻게 채우나

2.

일본은 답답해 미칠 지경! 모리야스 감독, 이강인 물리친 日 에이스 이탈에..."너무 슬픈 장면" 한숨→"회복에 전념했으면 좋겠어"

3.

악! 이정후 크리스마스에 대굴욕! 초황당 실책, 박제 당했다 → MLB 공홈, '2025년 베스트 실책' 수모

4.

2025년 손흥민의 해였다! 'LAFC 공식 인정' 굵직한 순간 대거 포함…환상적인 프리킥+지역사회 영향력 인정

5.

토트넘 이렇게 절망적일 수가, "수준 이하" 손흥민 공백 극복 불가...HERE WE GO 확인 사살! "영입 시도 중단"→"맨시티 이적 선호한다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.