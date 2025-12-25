[SC이슈] '나솔' 영철 “조정이혼 맞다, 외도 아님”…♥영자도 직접 반박 “명백한 허위 사실”

기사입력 2025-12-25 14:30


[SC이슈] '나솔' 영철 “조정이혼 맞다, 외도 아님”…♥영자도 직접 …

[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 28기 영철·영자 커플이 결혼을 앞두고 불거진 외도 의혹에 대해 직접 입장을 밝혔다.

영철은 24일 자신의 유튜브 채널을 통해 "이런 글을 공식적으로 올리는 것이 맞는지 오랜 시간 고민했다"며 최근 불거진 외도 루머에 대한 입장문을 게재했다. 그는 "며칠 전부터 유튜브 댓글로 허위사실이 퍼졌지만 처음에는 단순 의혹이라 생각해 넘겼다"고 말하며 "저에게 가장 중요한 영자님만 진실을 알고 있으면 된다고 생각했다"고 밝혔다.

그러나 루머가 확대되자 그는 "사실이 아닌 추측들이 난무하는 상황에서 더는 참을 수 없어 글을 올린다"며 이혼 과정에 대해 설명했다. 영철은 "제 이혼은 소송으로 시작됐고 두 차례 조정기일을 거쳐 약 9개월 만에 법적으로 합의한 조정이혼으로 마무리됐다"고 전하며, 자신을 둘러싼 외도 의혹은 "모두 거짓이며 조정조서에도 그런 내용은 단 하나도 없다"고 강조했다.

이어 루머 유포자에 대한 법적 대응도 예고했다. 그는 "허위사실로 타인의 명예를 훼손하는 행위에는 가만히 있지 않겠다"며 "특히 영자님이 큰 상처를 받고 있어 더는 참지 않겠다. 가능한 모든 법적 조치를 취할 것"이라고 경고했다.

영자 역시 인스타그램을 통해 정확한 사실을 짚었다. 그는 "저의 결혼 결정은 경제적 이유나 의존 때문이 아니라 직접 보고 경험한 그의 모습에 대한 신뢰로 내린 것"이라며 "배우자가 되실 분은 범죄 이력도 없고, 이혼 역시 합의 조정으로 진행됐다"고 밝혔다. 이어 "소수가 주장하는 외도 관련 내용은 어떤 법적 기록에도 존재하지 않는 허위사실"이라며 "사실이 아닌 이야기로 상처가 반복되지 않길 바란다"고 법적 대응 가능성을 시사했다.

28기 영철과 영자는 ENA·SBS플러스 '나는 솔로' 돌싱특집 28기에서 최종 커플로 발전했으며 현재 결혼을 준비 중이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

남보라 여동생, 1억 사기꾼 잡았다..13남매, 20년만 완전체 출격(편스토랑)

2.

'K팝 전문가' 김영대 평론가, 크리스마스 이브 별세…향년 48세[SC이슈]

3.

'신세계 손녀' 애니, '찐 재벌가'의 크리스마스 트리 공개 "집에 매년 있어"

4.

윤소희, '정현규와 열애설' 6개월만 고백 "마지막 연애는 작년" ('노빠꾸')

5.

이성미, 조혜련과 손절 후 "이제는 언니 대접해줘, 예전엔 말 안 들었다"

연예 많이본뉴스
1.

남보라 여동생, 1억 사기꾼 잡았다..13남매, 20년만 완전체 출격(편스토랑)

2.

'K팝 전문가' 김영대 평론가, 크리스마스 이브 별세…향년 48세[SC이슈]

3.

'신세계 손녀' 애니, '찐 재벌가'의 크리스마스 트리 공개 "집에 매년 있어"

4.

윤소희, '정현규와 열애설' 6개월만 고백 "마지막 연애는 작년" ('노빠꾸')

5.

이성미, 조혜련과 손절 후 "이제는 언니 대접해줘, 예전엔 말 안 들었다"

스포츠 많이본뉴스
1.

대충격 타이거즈! 이 투수를 팔겠다니! → '역대 단 4회' 초대형 빅딜, 다시 터진다

2.

"롯데에 보류권 해지 요청" 사직 예수 KBO 복귀하나 했더니, 뜬금포 소식?

3.

'ERA 12.86' 비운의 특급 유망주, 한화 왜 14억이나 투자했나…"美 남으면 마이너리그 계약 최선"

4.

82경기+2연투+3연투 모두 리그 1위 → 혹사 아냐? 24세 영건 향한 레전드의 조언 "아프면 참지마!" [SC포커스]

5.

남자 프로농구 올스타전, 개최 하루 앞서 아시아쿼터와 신예 선수가 맞붙는 특별전 개최

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.