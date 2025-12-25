“손각도까지 맞춘다” 박서준·원지안, 크리스마스 로맨스 2막 시동
[스포츠조선 조민정 기자] JTBC 토일드라마 '경도를 기다리며'가 크리스마스를 맞아 박서준·원지안의 비하인드 사진을 공개하며 시청자들의 시선을 사로잡았다. 극 중 이경도(박서준)와 서지우(원지안)의 감정선이 깊어질수록 몰입도가 폭발하는 가운데 두 배우의 열정 가득한 촬영 현장이 화제를 모으고 있다.
공개된 사진 속 박서준과 원지안은 손을 잡는 각도부터 시선의 위치까지 디테일을 맞추기 위해 대본을 진지하게 분석하고 있다. 복잡미묘한 감정을 표현하기 위한 두 사람의 상의 과정에서는 캐릭터에 대한 깊은 이해와 몰입이 고스란히 느껴진다.
이어 두 사람의 화기애애한 투샷도 눈길을 끈다. 바닷가 에피소드에서 유쾌한 팀워크로 큰 사랑을 받았던 두 사람은 이번에도 비슷한 톤의 의상과 브이(V) 포즈로 꿀 떨어지는 케미를 자랑하며 설렘을 더했다. 보기만 해도 미소가 지어지는 박서준·원지안의 분위기는 로맨스 2막을 예고하는 듯하다.
'경도를 기다리며'는 배우들의 끊임없는 대화·모니터링·리허설을 기반으로 한 탄탄한 호흡 덕분에 회차마다 감성을 촉촉하게 적시고 있다. 그 인기에 힘입어 펀덱스(FUNdex) TV·OTT 드라마 화제성 2위, 동영상 부문 1위(12월 24일 기준)를 기록하며 입소문 흥행을 이어가는 중이다.
특히 지난 6회에서는 이별의 응어리를 풀고 관계에 전환점을 맞은 이경도와 서지우가 서로에게 천천히 직진하기 시작했다. 두 번의 이별 뒤 찾아온 세 번째 썸이 어떻게 이어질지 기대감이 최고조에 달한 상황이다.
박서준·원지안 로맨스 2막이 본격 펼쳐질 '경도를 기다리며' 7회는 27일 오후 10시 40분 방송된다. 국내에서는 JTBC와 쿠팡플레이에서 시청 가능하다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
