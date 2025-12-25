윤종신, 안타까운 소식 전했다 "집중 치료 받았지만 상태 나아지지 않아"

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 윤종신이 건강 문제로 남은 연말 공연을 취소한다.

윤종신은 25일 "즐거운 연람을 제 공연과 함께 보내시려 했던 여러분께 안타까운 소식 전한다"며 "저에게 6일전 갑작스럽게 발생한 기관지염을 동반한 감기 증세로 5일간 집중치료를 받고 어제 공연을 강행했으나 제 성대 상태가 너무 안 좋아서 좋은 공연을 보여드리지 못했따"고 밝혔다.

윤종신은 "오늘 아침 일어나니 상태는 나아지지 않아서 여러분께 좋은 공연 보여드릴 수 없다는 판단을 내렸다. 그래서 나머지 공연 일정을 취소한다"고 팬들에게 사과했다.

하지만 윤종신은 "지금 곧바로 2월 이내 목표로 공연장 알아보고 있다. 저에게 만회할 기회를 꼭 주시라"라고 당부했다.

공연 환불 절차는 이뤄지지만 남은 공연은 관객들이 보내준 사연들을 바탕으로 라디오 공개방송, 청음회 형식으로 진행하겠다고. 윤종신은 "제 공연 티켓을 구매하신 분들은 환불도 받으시고 티켓을 가지고 원래 공연 시간에 오시면 저와 함께 하실 수 있다"며 "다시 한번 공연 취소를 진심으로 사과 드리며 곧 2월 안에 제대로 몸 만들어서 찾아뵙겠다"고 밝혔다.

한편, 윤종신은 지난 24일 시작으로 오는 28일까지 서울 서대문구 예스24 원더로크홀에서 연말 콘서트 '올해 나에게 생긴 일'을 개최할 예정이었다.

