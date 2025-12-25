문상민, 이렇게 귀여워도 되나…대군↔종사관 넘나드는 일상('은애하는 도적…

문상민, 이렇게 귀여워도 되나…대군↔종사관 넘나드는 일상('은애하는 도적님아')
|
|
|사진 제공=KBS
[스포츠조선 안소윤 기자] '은애하는 도적님아' 속 도적 쫓는 대군 문상민의 부캐 라이프가 공개돼 관심을 모으고 있다.
2026년 1월 3일 첫 방송될 KBS2 새 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'(극본 이선, 연출 함영걸)가 도월대군 이열(문상민)의 파란만장한 취미 생활을 예고하며 캐릭터에 대한 궁금증을 증폭시키고 있다.
극 중 도월대군 이열은 대군이라는 신분에 걸맞은 외모, 기품, 능력을 고루 갖췄음에도 유유자적 재밋거리를 찾아다니며 한량 행세를 하고 있다. 그중에서도 매일같이 포청을 들락거리며 범인을 잡고 궁궐 사람들에게 무용담을 늘어놓는 종사관 놀이에 심취해 있던 중 신출귀몰한 도적 길동에 대한 호기심을 품기 시작한다.
공개된 사진 속에는 길동에 대한 수사에 매진하는 이열의 모습이 담겨 관심을 모은다. 그동안 종사관으로 활약하며 숱한 범인을 잡아넣은 만큼 길동이 물건을 훔치고 남겨둔 그림들과 길동의 용모파기 앞에서 추리를 펼치는 이열의 얼굴에는 자신만만한 미소가 서려 있다.
특히 길동의 몽타주를 들고 고심하는 한편, 그를 잡기 위해 낮이고 밤이고 달려 나가는 이열의 진중한 얼굴이 길동에 대한 집념을 짐작하게 한다. 이열이 가면 뒤에 숨은 도적 길동을 잡고 새로운 무용담을 쓸 수 있을지 그의 '도적님' 추격기에 이목이 쏠리고 있다.
뿐만 아니라 대군의 신분으로 종사관 놀이에만 열중하고 있는 이열의 숨겨진 사연도 주목되고 있다. 출중한 외모와 타고난 기품, 명석한 두뇌에 뛰어난 무술 실력까지 꽉 찬 육각형 능력치를 가지고 있지만 이열에게는 자신의 사람들을 지키기 위해 이를 감춰야만 하는 사연이 있는 터. 한량이라는 별명 뒤에 가려진 도월대군 이열의 진면모가 기대되고 있다.
한편 KBS2 새 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'는 어쩌다 천하제일 도적이 된 여인과 그녀를 쫓던 대군, 두 남녀의 영혼이 바뀌면서 서로를 구원하고 종국엔 백성을 지켜내는 위험하고 위대한 로맨스를 담은 드라마로, 2026년 1월 3일 오후 9시 20분에 첫 방송된다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.