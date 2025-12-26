[공식] 크리스마스 연휴 '아바타3', 10일 만에 300만 돌파→흥행세 새해까지 간다
[스포츠조선 조지영 기자] 판타지 어드벤처 액션 영화 '아바타: 불과 재'(이하 '아바타3', 제임스 카메론 감독)가 개봉 10일 만에 300만 관객을 동원했다.
'아바타3'의 흥행 열기가 연일 뜨겁게 타오르는 가운데 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '아바타3'가 개봉 10일차인 26일 오전 7시 기준 313만8433명의 누적 관객수를 동원하며 300만 관객을 돌파했다.
특히 17일 개봉 이후, 9일 연속 국내 박스오피스 1위를 차지하고 있는 것은 물론 바로 지난 25일 크리스마스 당일엔 하루 동안 64만285명의 관객을 동원해 놀라움을 자아낸다.
이처럼 2025년 크리스마스를 휩쓴 '아바타3'는 압도적인 시네마틱 체험에 대한 호평이 이어지고 있는 가운데 예매율 역시 꾸준히 1위를 연일 기록하고 있어 다가올 연말, 새해 극장가도 완벽히 사로잡을 예정이다.
'아바타: 불과 재'는 제이크와 네이티리의 첫째 아들 네테이얌의 죽음 이후 슬픔에 빠진 설리 가족 앞에 바랑이 이끄는 재의 부족이 등장하며 불과 재로 뒤덮인 판도라에서 펼쳐지는 더욱 거대한 위기를 담은 이야기를 그린 작품이다. 샘 워싱턴, 조 샐다나, 시고니 위버, 스티븐 랭, 케이트 윈슬렛 등이 출연했고 전편에 이어 제임스 카메론 감독이 메가폰을 잡았다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com
