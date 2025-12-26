[공식] 크리스마스 연휴 '아바타3', 10일 만에 300만 돌파→흥행세 새해까지 간다

기사입력 2025-12-26 08:47


[공식] 크리스마스 연휴 '아바타3', 10일 만에 300만 돌파→흥행세…

[스포츠조선 조지영 기자] 판타지 어드벤처 액션 영화 '아바타: 불과 재'(이하 '아바타3', 제임스 카메론 감독)가 개봉 10일 만에 300만 관객을 동원했다.

'아바타3'의 흥행 열기가 연일 뜨겁게 타오르는 가운데 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '아바타3'가 개봉 10일차인 26일 오전 7시 기준 313만8433명의 누적 관객수를 동원하며 300만 관객을 돌파했다.

특히 17일 개봉 이후, 9일 연속 국내 박스오피스 1위를 차지하고 있는 것은 물론 바로 지난 25일 크리스마스 당일엔 하루 동안 64만285명의 관객을 동원해 놀라움을 자아낸다.

이처럼 2025년 크리스마스를 휩쓴 '아바타3'는 압도적인 시네마틱 체험에 대한 호평이 이어지고 있는 가운데 예매율 역시 꾸준히 1위를 연일 기록하고 있어 다가올 연말, 새해 극장가도 완벽히 사로잡을 예정이다.

'아바타: 불과 재'는 제이크와 네이티리의 첫째 아들 네테이얌의 죽음 이후 슬픔에 빠진 설리 가족 앞에 바랑이 이끄는 재의 부족이 등장하며 불과 재로 뒤덮인 판도라에서 펼쳐지는 더욱 거대한 위기를 담은 이야기를 그린 작품이다. 샘 워싱턴, 조 샐다나, 시고니 위버, 스티븐 랭, 케이트 윈슬렛 등이 출연했고 전편에 이어 제임스 카메론 감독이 메가폰을 잡았다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'65세' 이경규, 심장 스텐트 시술 받았다 "녹화 중 심장 이상, 끝마치고 병원 行"

2.

'혼전임신' 곽튜브, 여행 유튜버 정체성 흔들려도 "가족 콘텐츠 전환 없다"

3.

류시원, '19세 연하' 아내♥ 공개 후..붕어빵 딸도 자랑 "사랑해"

4.

가희, 美 여행 중 강도당했나 "차량 유리 파손, 말로만 듣던 일 벌어져"

5.

홍현희♥제이쓴, 워커힐 호텔서 어린이집 학부모 모임 "화목한 크리스마스"

연예 많이본뉴스
1.

'65세' 이경규, 심장 스텐트 시술 받았다 "녹화 중 심장 이상, 끝마치고 병원 行"

2.

'혼전임신' 곽튜브, 여행 유튜버 정체성 흔들려도 "가족 콘텐츠 전환 없다"

3.

류시원, '19세 연하' 아내♥ 공개 후..붕어빵 딸도 자랑 "사랑해"

4.

가희, 美 여행 중 강도당했나 "차량 유리 파손, 말로만 듣던 일 벌어져"

5.

홍현희♥제이쓴, 워커힐 호텔서 어린이집 학부모 모임 "화목한 크리스마스"

스포츠 많이본뉴스
1.

천만다행! 'GOAT' 메시 여동생, "위험한 고비 넘겼다" 교통사고로 화상+척추 골절 포함 중상...결혼식까지 연기

2.

"韓-日, 어떻게 이기나!" 中 한탄, FIFA랭킹 71→93위 '추락'…'친선 경기 상대도 찾기 어렵다'

3.

'성탄절에 복수하고 재뿌렸다' DB,정관장 4연승 저지…2라운드 21점차 대패 설욕하며 연패 모면

4.

프로는 무조건 돈으로 움직인다는데 과연 그럴까, 6년 만에 친정팀 복귀 앞둔 2년 연속 다승왕 투수, 정말 더 좋은 조건을 마다했나[민창기의 일본야구]

5.

[포토] 현대건설 나현수, 이겼다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.