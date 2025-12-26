“비공개 아님, 그냥 조용했던 것” 미르, 비공개 결혼 논란 직접 해명
[스포츠조선 조민정 기자] 엠블랙 출신 미르(방철용)가 불거진 '비공개 결혼식 논란'에 직접 해명하며 웃픈 속내를 털어놨다.
25일 유튜브 채널 '방가네'에는 '비공개 결혼식 논란, 김장훈 형님과 직접 통화했습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다. 앞서 21일 가수 김장훈이 미르 결혼식 현장을 SNS에 올리며 논란이 시작됐다. 당시 김장훈은 신부 얼굴을 모자이크 없이 그대로 노출했고, 일부 네티즌들은 "비공개 결혼식 아니었냐", "신부 얼굴을 왜 공개하냐"라며 문제를 제기했다.
논란이 커지자 미르의 친누나 고은아는 "장훈이 오빠가 대놓고 공개하려고 한 게 아니라 자연스럽게 올린 것뿐"이라며 "2부 공연도 정말 재밌게 해줬다. 오빠한테 너무 고맙고, 갑자기 난리가 나서 너무 미안하다"고 해명했다.
신혼여행 중인 미르는 고은아와의 통화에서 "여행 중에 연락이 많이 와서 놀랐다"며 "내가 인기가 없어서 기자분들이 안 온 건데, 그걸 왜 비공개 논란이라고 하냐"고 솔직한 속내를 드러내 웃음을 자아냈다. 고은아 역시 "우리가 인기가 없는 걸 왜 장훈이 오빠가 욕을 먹고 있지?"라며 직접 김장훈에게 전화를 걸었다.
전화 연결 후 미르는 "형님 죄송하다. 여행 중인데 얘기 듣고 속상했다"고 사과했지만, 김장훈은 "이게 무슨 난리냐. 니네가 왜 죄송해. 괜찮다"며 담담하게 받아쳤다. 이어 고은아는 "우리 결혼식 비공개 아니잖아. 어디에도 비공개라고 말한 적 없다. 철용이가 인기가 없어서 기자분들이 안 온 것"이라고 폭소했다.
미르는 "내가 인기가 없는데 형님이 너무 유명하셨던 것"이라고 너스레를 떨었고, 김장훈은 "포털 검색했더니 내 이름 때문에 미르 결혼식이 1위더라. 내가 할 일은 한 거지"라고 쿨하게 받아쳐 모두를 웃게 만들었다.
한편 미르는 지난 21일 1살 연상의 비연예인 연인과 경기도 모처에서 결혼식을 올렸다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
