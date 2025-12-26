“배를 팔았다고?” ‘살림남’ 박서진 父子, 뱃일 두고 갈등 깊어진다

기사입력 2025-12-26 09:55


[스포츠조선 조민정 기자] KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에서 박서진 부자의 갈등이 치닫는다.

27일 방송에서는 바다 일을 둘러싼 부자의 대립과 충격적인 진실이 드러나며 긴장감이 최고조에 달한다.

박서진은 동생 효정과 함께 삼천포의 부모님 집을 찾는다. 갑작스러운 방문에 아버지는 집안 가득 들여놓은 통발 줄을 허겁지겁 숨기려 하지만, 금세 들키고 만다. 최근 건강 문제로 아버지의 뱃일을 극구 반대해온 박서진은 의외로 아무 말 없이 상황을 넘긴다. 말없는 태도 속에 집안엔 묘한 기류만 감돌았다.

이후 아버지는 홀로 바다로 향했다가 충격적인 사실을 마주한다. 자신에게 생애 처음으로 생긴 '온전한 내 배'가 sp자취도 없이 사라진 것. 이제껏 남의 배를 빌려가며 어렵게 바다 일을 했던 아버지를 위해 박서진이 마련해 준 배였기에 혼란은 더욱 컸다. 아버지는 삼천포 일대를 헤매며 "치매가 온 사람처럼 어지럽고 혼란스러웠다"고 당시의 심경을 털어놓는다.

한참 뒤 아버지를 찾으러 나선 박서진은 결국 진실을 고백한다. 아버지가 다시 바다로 나가는 것을 막기 위해 배를 몰래 팔아버렸다는 것. 이 한마디에 아버지의 분노와 상실감이 폭발하며 부자의 갈등은 걷잡을 수 없이 번진다. 건강을 위해 내린 아들의 결단인지, 아버지의 생업을 빼앗은 배신인지 긴장감은 정점을 찍는다.

박서진 부자의 갈등과 사라진 배의 진실은 27일 오후 9시 20분, KBS2 '살림남2'에서 공개된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.