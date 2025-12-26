‘러브 미’ 장률 직진 끝에 위기? 묘한 온도 변화에 시청자도 긴장

[스포츠조선 조민정 기자] JTBC 금요시리즈 '러브 미'에서 장률의 감정선이 본격적인 변곡점을 맞았다. 음악감독 도현 역을 맡은 장률은 등장 2회 만에 '수상한 옆집 남자'에서 '계속 눈길이 가는 남자'로 급부상하며 극의 로맨스 텐션을 끌어올리고 있다.
도현의 호감은 사소한 우연에서 시작됐다. 과거 소개팅 자리에 나갔던 그는 옆 테이블에서 비슷한 상황을 겪고 있는 준경을 발견했고, 무례한 상대에게 시원하게 한마디 날리는 그녀의 당돌함에 자연스레 시선이 멈췄다. 이후 알고 보니 바로 옆집에 사는 이웃이라는 사실, 그리고 계속되는 우연한 마주침은 도현의 마음에 확실한 흔적을 남겼다.
결국 "작정하고 한번 만나볼래요?"라는 도현의 직진으로 두 사람의 첫 데이트가 성사됐다. 하지만 준경의 숨겨진 외로움이 들키면서 그녀는 본능적으로 한 발 물러났고, 관계는 잠시 삐걱거리는 듯 보였다. 그럼에도 준경의 조심스러운 고백이 이어지며 두 사람은 결국 서로에게 마음을 열기 시작했고, 시청자들의 응원도 함께 높아졌다.
하지만 짧은 시간 빠르게 준경에게 빠져든 도현에게 새로운 위기가 찾아온다. 예고편에 담긴 미묘한 온도 차, 도현의 변한 듯한 태도는 앞으로의 관계에 어떤 균열을 만들어낼지 궁금증을 더한다. 이 미세한 변화가 두 사람의 감정을 어디로 이끌지, 향방은 오늘(26일) 밤 방송되는 '러브 미'에서 확인할 수 있다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com