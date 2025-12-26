“4년 만에 OH BABY” 이시언·서지승, 깜짝 임신 소식
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이시언이 아빠가 된다.
26일 스토리제이컴퍼니는 "이시언의 아내 서지승이 현재 임신 중이며 출산은 내년 예정"이라고 전했다. 두 사람이 부부가 된 지 4년 만에 찾아온 경사다.
이시언과 서지승은 2017년부터 조용히 만남을 이어가다 이듬해 열애를 공식 인정했고, 2021년 12월 25일 크리스마스에 결혼식을 올렸다. 오랜 연애 끝에 부부가 된 두 사람은 이제 부모로서의 새 출발을 준비하게 됐다.
이시언은 지난 25일 결혼기념일을 맞아 SNS에 'OH BABY' 풍선 사진을 올리며 임신 소식을 우회적으로 전했다. 크리스마스 인사와 함께 공개된 깜짝 힌트에 팬들의 축하가 쏟아졌다.
이시언은 2001년 영화 '신라의 달밤'으로 데뷔해 드라마·영화·예능을 오가며 꾸준한 활동을 펼쳤다. '나 혼자 산다', '태어난 김에 세계일주' 등 예능에서도 남다른 존재감을 보여주며 사랑받았다. 아내 서지승은 2005년 드라마 '반올림'으로 데뷔해 연기 활동을 이어왔다.
