더보이즈, ‘가요대전’ 찢었다… 크리스마스 밤 뒤흔든 초특급 퍼포먼스

[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 더보이즈(THE BOYZ)가 크리스마스 밤을 뒤흔든 '초특급 퍼포먼스'로 글로벌 팬심을 강타했다.
25일 생방송으로 진행된 '2025 SBS 가요대전'에서 더보이즈는 첫 무대부터 마지막까지 압도적인 존재감을 폭발시키며 연말 무대의 진짜 맛을 보여줬다.
이날 스타트는 멤버 선우의 스페셜 스테이지였다. 선우는 자작곡 '사랑은 두 걸음 뒤에 온다'를 통해 이별을 받아들이는 남자의 감정을 깊고 섬세한 톤으로 풀어냈다. 랩과 보컬을 자유롭게 오가는 퍼포먼스는 감성 무드 속에서도 힘이 있었고, 선우 특유의 여유 있는 무대 장악력까지 더해지며 현장 분위기를 단숨에 압도했다.
이어진 'VVV(브이브이브이)' 무대에서는 더보이즈의 본체 시너지가 완전히 폭발했다. 미식 축구 콘셉트의 유니폼 스타일링과 드라마틱한 오프닝, 수십 명의 댄서가 합세한 대형 퍼포먼스는 곡 특유의 강렬한 에너지를 배가시켰다. 편곡과 댄스 브레이크를 새롭게 재구성해 오직 '가요대전'에서만 볼 수 있는 완성도 높은 무대를 만들어냈고, 연말 페스티벌을 찾은 시청자들에게 짜릿한 전율을 안겼다.
선우의 감성 넘치는 솔로 퍼포먼스와 완전체의 강렬한 에너지까지, 더보이즈는 '크리스마스 선물 세트' 같은 무대로 팬들의 마음을 완전히 사로잡았다. 특히 2025년 한 해 동안 다채로운 음악적 성장을 보여준 만큼, 연말까지 이어질 더보이즈의 마지막 행보에도 팬들의 기대가 집중된다.
한편 더보이즈는 오는 31일 방송되는 '2025 MBC 가요대제전 멋'에서 또 한 번의 연말 무대를 선보인다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com