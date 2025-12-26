김영옥, 반신마비 손자+아픈 딸 생각에 눈물 "가정이 순탄치만은 않아"

기사입력 2025-12-26 22:19


김영옥, 반신마비 손자+아픈 딸 생각에 눈물 "가정이 순탄치만은 않아"

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김영옥이 가정사를 털어놓으며 자신의 인생관을 솔직하게 전했다.

26일 유튜브 채널 '윤미라'에는 "영끌 할머니, 배우 김영옥의 진한 고백"이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 윤미라는 배우 김영옥을 초대해 진솔한 이야기를 나눴다.

윤미라는 이날 "인생은 말년이 중요한 것 같다. 초년과 중년에 잘 나갔다가 말년에 어려움을 겪는 분을 많이 봤다"라며 "그런데 선생님은 초년, 중년을 꾸준히 잘 쌓아오시고, 말년에 더 꽃을 피우셨다. 저는 선생님 같은 인생이 더 멋지다고 생각한다"라고 존경심을 드러냈다.

이에 김영옥은 "겨울 빛을 차곡차곡 모아 봄에 꽃을 피우는 봄나무 같은 사람"이라며 "말년이 좋다고 단정할 수는 없다. 누구에게나 가정이 순탄하지만은 않다"고 말했다.

그는 이어 "옛날 어르신들이 '배 위에 손 얹기 전에 큰 소리 말아라'고 하셨다. 그 말은 돌아가실 때까지 무슨 일이 일어날지 모르니 조심하라는 뜻이다"라며 "사람 일은 그렇다. '나한테 이런 일도 있을 수 있구나' 싶은 일도 생긴다"고 밝혔다. 실제로 그는 교통사고로 반신마비가 된 손자와 병간호로 건강이 악화된 딸을 언급하며 자신의 삶을 돌아봤다.


김영옥, 반신마비 손자+아픈 딸 생각에 눈물 "가정이 순탄치만은 않아"
김영옥은 "일흔 아홉 살 때 혼난 것 같다"라며 "나이가 들면서 할아버지도, 나도 아프다. 내일이 어떻게 될지 모른다"고 담담하게 말했다.

그는 또한 "나이를 먹었다고 해서 인생을 다 안다고 할 수는 없다. 일하면서 인생의 2/3를 보냈지만, 지금 와서 소용없는 후회라도 '내가 아이들이나 남편에게 잘했나' 하는 반성은 한다"고 털어놨다.

그럼에도 그는 "지금 최선을 다하며 살고 있다. 한쪽 끝이 부딪히면 그 끝대로, 다른 끝이 부딪히면 그 끝대로 해결해 나간다. 그렇게 살아간다"고 말했다.


마지막으로 그는 현철의 '앉으나 서나 당신 생각'을 부르며 눈물을 흘렸다. 노래 가사 "앉으나 서나 당신 생각, 떠오르는 당신 모습, 피할 길이 없어라"에 깊이 공감하며 감정을 드러냈다.

앞서 김영옥은 지난해 채널A '오은영의 금쪽상담소'에 출연해, 무면허 음주운전 차량에 치여 하반신 장애를 입은 손자를 간호하고 있다고 밝힌 바 있다. 그는 "손자가 사고를 당해 내가 돌보고 있다. 많이 다쳤기 때문에 올해로 손주를 돌본 지 8년째"라고 전했다.

김영옥의 손자는 2015년 길에서 택시를 기다리던 중, 인도를 덮친 무면허 음주운전 차량에 치여 혼수상태에 빠지는 등 생사의 위기를 겪었다. 김영옥은 "정말 원망스럽다. 그 운전자가 대포차를 몰고 만취 상태로 들이받아 죽을 뻔했다. 척추가 다쳐 폐도 약하고, 아래는 거의 쓰지 못한다. 아주 중증이다"라고 말했다.

손자는 혼수상태에서 약 1년 만에 의식을 회복했지만, 긴 간병 생활로 김영옥의 딸은 건강이 악화됐다. 이에 김영옥은 딸을 대신해 손자를 돌보겠다고 나섰다. 그는 "딸에게 아들을 생각해서라도 잘 견디라고 한다. 딸이 아픈 게 가장 걱정돼 매일 기도한다"며 "손자가 제발 아무 일 없이 이대로 버텨주길 바란다"고 밝혔다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박명수, 85억 슈퍼카 앞 소신 "차는 운송수단일 뿐, 국산차가 편하다"(할명수)[종합]

2.

현빈♥손예진, 만화같이 생긴 3살 子 "본 아기 중 가장 예뻐"

3.

송혜교 "거울 보면 드는 생각? 어릴 땐 '통통, 살빼야지', 요즘은 '피곤해보여'"

4.

성현주, 크리스마스에 떠난 5세 아들 추모..변함 없는 "서후 엄마" 먹먹

5.

도경완, 12년 만 독립한 ♥장윤정에 서운 "무책임하게 혼자 살림 차려"

연예 많이본뉴스
1.

박명수, 85억 슈퍼카 앞 소신 "차는 운송수단일 뿐, 국산차가 편하다"(할명수)[종합]

2.

현빈♥손예진, 만화같이 생긴 3살 子 "본 아기 중 가장 예뻐"

3.

송혜교 "거울 보면 드는 생각? 어릴 땐 '통통, 살빼야지', 요즘은 '피곤해보여'"

4.

성현주, 크리스마스에 떠난 5세 아들 추모..변함 없는 "서후 엄마" 먹먹

5.

도경완, 12년 만 독립한 ♥장윤정에 서운 "무책임하게 혼자 살림 차려"

스포츠 많이본뉴스
1.

"김하성 계약=악몽의 전조" 美언론 섬뜩 저주 WHY → 근거 살펴보니 '끄덕끄덕'

2.

8연패 장소연 감독 "너무 간절" vs 뒤통수 뜨거운 1위 김종민 감독 "2위 신경쓰여"

3.

한화생명e스포츠, 1월 3일 고양시 킨텍스에서 시즌 개막 팬 페스트 개최

4.

"스승 리피 감독의 지도력 계승" 위기의 이탈리아 가투소 감독의 다짐…2006년W 레전드 '벤치마킹'으로 위기 돌파

5.

패패패패패패패패패! 페퍼저축은행, 9연패 연례행사인가.. 이기는 법 까먹었다 → 한국도로공사에 0-3 셧아웃

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.