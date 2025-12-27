"장혁, 산에서 운동한다고 매니저가 20kg 아령 들고 가" '추노' 배…

"장혁, 산에서 운동한다고 매니저가 20kg 아령 들고 가" '추노' 배우들 폭로

기사입력 2025-12-27 10:44


[스포츠조선 이우주 기자] '선도부장 이종혁' '추노' 배우들이 모여 촬영 당시를 떠올렸다.

26일 유튜브 채널 '선도부장 이종혁'에서는 '쫓고 또 쫓겼던 사람들'이라는 제목의 영상이 게재, 이한위, 오지호, 한정수가 출연했다.

네 사람은 2010년 KBS2 드라마 '추노'에 함께 출연해 인연을 맺었다. 이종혁은 '추노'에 대해 "노출이 있는 배우들이 있고 없는 배우들이 있었다. 남성미가 넘치는 드라마였기 때문에 여성 시청자보다 남성 시청자들이 진짜 많이 좋아했다"고 밝혔다.

박영진은 "아무래도 포커스가 남자들이 싸우고 이런 것들이 많다 보니까 몸관리하신다고 (노력했겠다)"라고 물었고 오지호는 "현장 대기 장소에서는 다 운동하고 있었다. 제일 독한 놈은 장혁인데 동산에 올라가서 찍는 신이다. 매니저하고 들이서 운동기구를 들고 올라갔다. 우리는 그렇게까진 안 했다"고 혀를 내둘렀다.


이에 한정수는 "나는 미안해서 절대 무거운 걸 안 들고 다녔다. 아령같은거 안 들고 밴드같이 가벼운 걸로, 들고 다니기 편한 걸로 운동했다. 걔는 15kg, 20kg짜리 아령을 들고 다녔는데 산을 타는데 매니저가 들고 올라가는 거다. 그걸 보면서 '배우보다 매니저가 운동이 더 많이 되겠는데' 싶었다"고 폭로했다.

이한위는 "장혁 매니저는 이직률이 높았겠네"라고 농담했고 한정수는 "근데 걔가 직업군인 출신이어서 몸도 좋다"고 밝혔다. 이에 이한위는 "그런 업무에 최적화된 매니저를 뽑았다"고 놀랐고 한정수는 "드라마 끝날 때쯤에 장혁보다 몸이 더 좋아졌다"고 너스레를 떨었다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

