나나, 탄수화물 끊은지 3년 만 분노의 먹방 "뇌를 진정시켜야겠어"

26일 나나의 유튜브 채널에서는 '연말 본업 Vlog 광고촬영 DAY & 촬영장 비하인드2'라는 제목의 영상이 게재됐다.
의류 광고 촬영에 나선 나나. 대기실에 들어온 나나에 스태프는 "소떡소떡 드시겠어요?"라고 물었고 나나는"정신 안 차리냐"며 스태프를 째려봤다. 하지만 연이은 저기압에 결국 과자를 먹은 나나. 광고 촬영을 위해 탄수화물을 자제해온 나나의 먹방에 스태프는 "탄수화물 안 드신다고 (하지 않았냐)"라고 물었고 나나는 "소떡소떡도 먹을 거야"라고 선언했다.
식탐이 터진 나나는 대기실에서 소떡소떡도 먹었다. 열심히 소떡소떡을 먹는 나나를 본 스태프는 "분노의 먹방인데 갑자기"라며 웃었고 나나는 "이걸로 내 뇌를 진정시키겠어"라고 말했다.
나나는 "너무 맛있다. 왜 안 먹었어?"라고 스태프에게 물었고 스태프는 "나나 님이 먹지 말라고 해가지고"라고 서운해했다. 하지만 이를 몰랐던 나나는 "제가요?"라고 되물었다. 나나의 권유에 스태프는 "안 먹어요. 삐쳤어요. 아까 맛있게 먹었어야 되는데"라며 서운한 티를 냈지만 나나는 "뜨거웠으면 얼마나 맛있었을까? 아까 먹을걸"이라고 토로해 웃음을 자아냈다. 탄수화물 먹방 후 텐션이 오른 나나는 즐겁게 남은 촬영을 마쳤다.
한편, 나나는 3년째 탄수화물을 안 먹고 있다고 밝혔다. 나나는 지난 7월 자신의 유튜브 채널을 통해 "탄수화물을 자제하고 있다"고 말했지만 트레이너는 "거짓말하지마라"라고 의심했다. 하지만 나나는 "우리가 탄수화물 안 먹은게 얼마나 됐냐. 3년 됐다"고 주장했다.