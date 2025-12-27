나나, 탄수화물 끊은지 3년 만 분노의 먹방 "뇌를 진정시켜야겠어"

기사입력 2025-12-27 12:15


나나, 탄수화물 끊은지 3년 만 분노의 먹방 "뇌를 진정시켜야겠어"

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 겸 배우 나나가 3년 만에 탄수화물을 섭취했다.

26일 나나의 유튜브 채널에서는 '연말 본업 Vlog 광고촬영 DAY & 촬영장 비하인드2'라는 제목의 영상이 게재됐다.

의류 광고 촬영에 나선 나나. 대기실에 들어온 나나에 스태프는 "소떡소떡 드시겠어요?"라고 물었고 나나는"정신 안 차리냐"며 스태프를 째려봤다. 하지만 연이은 저기압에 결국 과자를 먹은 나나. 광고 촬영을 위해 탄수화물을 자제해온 나나의 먹방에 스태프는 "탄수화물 안 드신다고 (하지 않았냐)"라고 물었고 나나는 "소떡소떡도 먹을 거야"라고 선언했다.

식탐이 터진 나나는 대기실에서 소떡소떡도 먹었다. 열심히 소떡소떡을 먹는 나나를 본 스태프는 "분노의 먹방인데 갑자기"라며 웃었고 나나는 "이걸로 내 뇌를 진정시키겠어"라고 말했다.


나나, 탄수화물 끊은지 3년 만 분노의 먹방 "뇌를 진정시켜야겠어"
나나는 "너무 맛있다. 왜 안 먹었어?"라고 스태프에게 물었고 스태프는 "나나 님이 먹지 말라고 해가지고"라고 서운해했다. 하지만 이를 몰랐던 나나는 "제가요?"라고 되물었다. 나나의 권유에 스태프는 "안 먹어요. 삐쳤어요. 아까 맛있게 먹었어야 되는데"라며 서운한 티를 냈지만 나나는 "뜨거웠으면 얼마나 맛있었을까? 아까 먹을걸"이라고 토로해 웃음을 자아냈다. 탄수화물 먹방 후 텐션이 오른 나나는 즐겁게 남은 촬영을 마쳤다.

한편, 나나는 3년째 탄수화물을 안 먹고 있다고 밝혔다. 나나는 지난 7월 자신의 유튜브 채널을 통해 "탄수화물을 자제하고 있다"고 말했지만 트레이너는 "거짓말하지마라"라고 의심했다. 하지만 나나는 "우리가 탄수화물 안 먹은게 얼마나 됐냐. 3년 됐다"고 주장했다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 이선균, 마지막까지 싸웠다..."억울하다" 호소에도 이별 '눈물 속 2주기'

2.

오윤아, 성인된 발달장애 아들 희소식 "피지컬 좋으니 가능성 있다고" ('Oh!윤아')

3.

남보라 13남매 근황.."은행 근무 동생, 1억 보이스피싱범 잡았다"

4.

18년 장수 그룹은 다르네...소녀시대 수입 1위 멤버→싸움 無 비결

5.

'박시은♥' 진태현, 입양 딸에 통큰 지원 "하고싶은 거 다해, 엄빠가 다 해줄게"

연예 많이본뉴스
1.

故 이선균, 마지막까지 싸웠다..."억울하다" 호소에도 이별 '눈물 속 2주기'

2.

오윤아, 성인된 발달장애 아들 희소식 "피지컬 좋으니 가능성 있다고" ('Oh!윤아')

3.

남보라 13남매 근황.."은행 근무 동생, 1억 보이스피싱범 잡았다"

4.

18년 장수 그룹은 다르네...소녀시대 수입 1위 멤버→싸움 無 비결

5.

'박시은♥' 진태현, 입양 딸에 통큰 지원 "하고싶은 거 다해, 엄빠가 다 해줄게"

스포츠 많이본뉴스
1.

홍명보호 이렇게 반가운 소식이! '1위 경쟁자' 멕시코 최고 전력, 충격 기록 공개..."월드컵 세 번 뛰고, 여전히 0골"

2.

합작 33승한 폰세-와이스의 대체자 화이트-에르난데스. 몇승하면 만족일까

3.

中 신났다! "사상 최고의 조편성" 15경기 2승→조별리그 5회 OUT…'역사적 저주 깰까', U-23 아시안컵 앞두고 환호

4.

미일 통산 '121승' 좌완 첫 대표팀이라고? 오타니의 고향-고교 3년 선배 기쿠치, 그에게 바라는 건 2023년 다르빗슈 역할[민창기의 일본야구]

5.

[KBL리뷰]'시즌 첫 2차연장 혈투' LG, KCC전 10연승 질주…혈투 끝에 109-101 승리, KCC 8연승 저지

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.