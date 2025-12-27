올리버쌤, 美 생활 8년만 포기 "父 췌장암 말기, 보험비 400만 원에…

26일 올리버쌤의 유튜브 채널에서는 '한국인 와이프와 미국 이민 8년차…이제는 진짜 포기합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.
한국에서 생활하다 8년 전 고향인 미국 텍사스에 가서 지내던 올리버쌤은 "미국은 강대국이니까 (경제가) 문제 없겠다 생각하시는 분들 많겠지만 실제로는 아니"라고 미국 생활을 포기하려는 이유에 대해 밝혔다. 올리버쌤은 먼저 세금 문제를 뽑으며 "내년부터 재산세 8,000불(한화 1,156만 원)을 내야 한다. 주택 보험비는 4,402불(한화 약 637만 원)을 내야 한다. 집을 소유하는 것만으로도 1년에 1,800만 원을 내야 한다. 문제는 앞으로 이 비용이 매년 15% 올라갈 거라는 전망이 있다"고 털어놨다. 하지만 텍사스는 토네이도, 태풍, 가뭄 등 다양한 자연재해가 발생하는 지역이라 보험을 들 수 있다는 게 감사할 정도라고. 이어 올리버쌤은 무너지는 공교육 문제도 짚었다. 올리버쌤은 "미국 공립학교의 질이 빠르게 망가지고 있다"며 트럼프 정부의 교육부 폐지 절차를 언급했다. 올리버쌤의 아내는 "실제로 학교 예산이 많이 줄어들어서 주변 대도시에 있는 큰 학군들도 폐교를 많이 했다. 선생님들도 많이 그만두거나 해고가 돼서 교사 대신 자격증 없는 일반인이 채우고 있다"고 털어놨다.
기후위기도 떠날 결심을 하게 된 이유 중 하나였다. 기후 위기를 대비할 인프라가 턱없이 부족한 상황. 올리버쌤 부부는 "텍사스는 여름에 40도가 넘는다"며 "아이를 출산하기 2주 전에도 텍사스에 전력난이 생겨서 다 멈췄다. 그때 300명 정도가 추워서 사망했다"고 밝혔다.
이어 의료 시스템도 지적했다. 내년부터 월 2600달러(한화 약 376만 원)의 의료 보험비를 내야 한다는 올리버쌤 가족. 월 400만 원 가량의 의료보험비를 내고 있지만 좋은 의료 서비스를 받지도 못하는 상황. 올리버쌤 아내는 "브레드 할아버지가 췌장암 말기 판정을 받으셨다. 췌장암 말기 판정을 받기 이전에도 여러 번 증상을 보이셨고 검사를 받고 싶으셔서 병원에 찾아갔다. 자영업자로서 브레드 할아버지나 저희 같은 경우는 무조건 주치의를 통해서 모든 걸 할 수 있다. 주치의도 만나는 게 오래 걸렸고 겨우 만나러 갔더니 소금 먹고 쉬라더라. 아무리 정밀 검사를 받고 싶다 해도 받을 수 없고 결국 말기가 되어서야 발견할 수 있는 이런 상황을 보고 마음이 아프고 가슴이 찢어질 거 같았다. 또 이런 위기가 나한테 찾아오면 어떡하지? 하는 두려움이 덮치기 시작했다"고 밝혔다.
그러면서 "한 달에 400만 원 가량 내고 있는데도 왜 이런 대접을 받아야 되는지도 모르겠다. 그래서 그냥 뼈저리게 느낀다. 이곳은 그냥 아프면 소모품처럼 없어지는 곳"이라고 강하게 이야기했다.